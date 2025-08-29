De’ Longhi (nella foto, il presidente Giuseppe De’ Longhi) chiude il primo semestre del 2025 con risultati finanziari molto positivi, nonostante un contesto di mercato complesso e volatile. Il Gruppo ha dimostrato una solida capacità di reazione, registrando una crescita significativa dei ricavi e una buona marginalità, in particolare grazie alla divisione del caffè.

Crescita a due cifre e redditività in rialzo

I ricavi del Gruppo hanno raggiunto i 1.584,2 milioni di euro, segnando un’accelerazione dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. A cambi costanti, la crescita è ancora più marcata, arrivando all’11,8%. Anche la redditività è migliorata: l’EBITDA adjusted è salito a 240,7 milioni di euro (+17,6%), con un’incidenza sui ricavi del 15,2% (rispetto al 14,4% del 2024).

Il risultato netto di competenza del Gruppo è stato di 116,6 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto al primo semestre 2024.

Le divisioni che trainano il business

Divisione Household: Ha registrato ricavi per 1.364 milioni di euro , in crescita del 6,5%. La performance è stata trainata in particolare dal segmento dei prodotti per il caffè, come le macchine manuali “La Specialista” e quelle della piattaforma Nespresso.

Ha registrato ricavi per , in crescita del 6,5%. La performance è stata trainata in particolare dal segmento dei prodotti per il caffè, come le macchine manuali “La Specialista” e quelle della piattaforma Nespresso. Divisione Professional: Ha contribuito con ricavi pari a 222,2 milioni di euro, con una crescita impressionante del 53,5%. Questo risultato è in parte legato al consolidamento del Gruppo La Marzocco, ma anche le vendite delle macchine Eversys hanno mostrato un’ottima crescita. Su base pro-forma, la crescita è stata comunque solida, pari al 23,5%.

Andamento geografico e sfide future

Tutte le aree geografiche in cui il Gruppo opera hanno mostrato risultati positivi. L’Europa è stata la più dinamica, con ricavi in crescita del 9,9%, seguita dall’Asia Pacific (+15,8%) e dall’America (+11,6%).

Nonostante i buoni risultati, il Gruppo rimane cauto. La relazione finanziaria evidenzia la persistenza di incertezze globali, come le tensioni geopolitiche, i dazi statunitensi, la volatilità dei cambi e la cautela dei consumatori a causa dell’inflazione. De’ Longhi ha reagito a queste sfide aumentando la flessibilità produttiva e rafforzando la sua catena di fornitura.

Posizione finanziaria e investimenti

La posizione finanziaria netta bancaria del Gruppo rimane solida, attestandosi a 475,2 milioni di euro al 30 giugno 2025. Nel semestre, gli investimenti netti sono stati di 42,8 milioni di euro, destinati principalmente al potenziamento degli stabilimenti produttivi.