Secondo un’analisi di Allied Market Research, il mercato globale delle biciclette usate, che nel 2021 valeva 38,7 miliardi di dollari, è previsto in crescita a 66,2 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,6% dal 2022 al 2031. Lo studio evidenzia che la domanda è guidata da una combinazione di fattori economici e comportamentali.

Fattori di crescita del settore

Diversi elementi contribuiscono all’espansione del mercato delle biciclette di seconda mano:

Costi elevati delle bici nuove: L’alto prezzo delle biciclette nuove, specialmente quelle di fascia alta, spinge i consumatori a cercare alternative più economiche.

Congestione del traffico: La bicicletta si conferma una soluzione pratica ed efficiente per spostarsi in aree urbane congestionate.

Vendite online: La crescente popolarità delle piattaforme digitali facilita l'acquisto e la vendita di biciclette usate, rendendo il processo più accessibile e sicuro per i consumatori.

Servizi di bike taxi: La crescente domanda di servizi di bike taxi, specialmente in Asia-Pacifico, contribuisce a sostenere il mercato.

Il rapporto sottolinea anche che, nonostante la crisi legata alla pandemia di Covid-19, la domanda di biciclette usate è aumentata, con un forte incremento delle vendite online dovuto ai lockdown e alle misure di distanziamento sociale.

Segmenti di mercato principali

Lo studio di Allied Market Research analizza diversi segmenti, identificando le seguenti tendenze: