Secondo un’analisi di Allied Market Research, il mercato globale delle biciclette usate, che nel 2021 valeva 38,7 miliardi di dollari, è previsto in crescita a 66,2 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,6% dal 2022 al 2031. Lo studio evidenzia che la domanda è guidata da una combinazione di fattori economici e comportamentali.
Fattori di crescita del settore
Diversi elementi contribuiscono all’espansione del mercato delle biciclette di seconda mano:
- Costi elevati delle bici nuove: L’alto prezzo delle biciclette nuove, specialmente quelle di fascia alta, spinge i consumatori a cercare alternative più economiche.
- Congestione del traffico: La bicicletta si conferma una soluzione pratica ed efficiente per spostarsi in aree urbane congestionate.
- Vendite online: La crescente popolarità delle piattaforme digitali facilita l’acquisto e la vendita di biciclette usate, rendendo il processo più accessibile e sicuro per i consumatori.
- Servizi di bike taxi: La crescente domanda di servizi di bike taxi, specialmente in Asia-Pacifico, contribuisce a sostenere il mercato.
Il rapporto sottolinea anche che, nonostante la crisi legata alla pandemia di Covid-19, la domanda di biciclette usate è aumentata, con un forte incremento delle vendite online dovuto ai lockdown e alle misure di distanziamento sociale.
Segmenti di mercato principali
Lo studio di Allied Market Research analizza diversi segmenti, identificando le seguenti tendenze:
- Canale di distribuzione: Il segmento Consumer-to-Consumer (C2C) ha dominato il mercato nel 2021 e si prevede che manterrà la sua leadership. Tuttavia, il segmento Business-to-Consumer (B2C) è quello con la crescita più rapida, con un CAGR del 6,0% tra il 2022 e il 2031.
- Capacità del motore: Le biciclette con una cilindrata tra i 125 e i 250 cc detengono la quota di mercato maggiore, grazie al loro equilibrio tra efficienza, convenienza e costi di manutenzione ridotti. Il segmento dei veicoli con propulsione elettrica è quello che mostrerà il CAGR più elevato, raggiungendo un impressionante 19,2%.
- Tipologia: Le biciclette standard rappresentano la quota più ampia del mercato (quasi il 35%), ma le bici sportive sono previste in crescita con il CAGR più significativo (6,6%).
- Regione: La regione Asia-Pacifico detiene quasi la metà del mercato globale e si prevede che rimarrà dominante, trainata da un aumento del prezzo del carburante e da un boom dei servizi di ride-hailing.