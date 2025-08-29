La casa automobilistica cinese BYD ha archiviato un primo semestre del 2025 estremamente positivo. I dati finanziari mostrano un forte aumento dei ricavi, che hanno raggiunto i 371,281 miliardi di yuan (circa 44,47 miliardi di euro), con un incremento del 23,3% su base annua. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla divisione auto e dai prodotti correlati, che hanno visto un aumento del 32,49%.

Un investimento strategico in ricerca e sviluppo

L’utile operativo è salito del 18,24%, arrivando a 66,866 miliardi di yuan, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti ha registrato una crescita del 13,79%. Un dato che sottolinea l’impegno dell’azienda nell’innovazione è l’investimento di circa 30,880 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, in crescita di oltre il 53% rispetto all’anno precedente.

BYD conquista il mercato globale

Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers, la strategia di BYD sta dando i suoi frutti. Nel primo semestre 2025, il volume di vendite di veicoli a “nuova energia” è cresciuto di oltre il 33% e la quota di mercato complessiva dell’azienda nel settore automobilistico ha guadagnato 2,2 punti percentuali, raggiungendo il 13,7%.

L’espansione internazionale di BYD è altrettanto impressionante: l’azienda si è classificata al secondo posto tra i maggiori esportatori di veicoli in Cina e ha registrato il tasso di crescita più rapido tra i primi dieci, con un volume di esportazioni aumentato del 130% su base annua.