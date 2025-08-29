Piazza Affari si mostra positiva, in linea con le altre principali borse europee, con Parigi in evidenza che guadagna l’1%. L’attenzione resta focalizzata sulla crisi di governo francese, con il premier Bayrou che ha chiesto un voto di fiducia per l’8 settembre, creando un’incertezza politica. Nel contempo, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato francesi, il Bund tedesco e il BTP italiano si è ristretto, segnalando un miglioramento della percezione del rischio sul mercato francese.

Nel panorama europeo, Francoforte chiude la giornata con un progresso dello 0,43%. Nonostante le prospettive poco incoraggianti sulle entrate trimestrali di Nvidia, il CEO Jensen Huang ha espresso un atteggiamento ottimista riguardo alla domanda di chip per l’intelligenza artificiale, attenuando eventuali preoccupazioni degli investitori. I futures statunitensi mostrano un moderato rialzo, con l’attenzione rivolta ai dati macroeconomici attesi in giornata, tra cui la seconda stima del PIL e i numeri settimanali delle richieste di sussidio di disoccupazione.

A Milano, l’indice principale è salito dello 0,68%, con risultati particolarmente favorevoli per alcune società: Moncler (+3,9%) e Stellantis (+3,3%) hanno brillato, sostenute dal trend positivo delle immatricolazioni nel mercato europeo dell’auto. Bene anche Campari (+3,3%) e Cucinelli (+2,2%). Al contrario, tra i titoli più deboli si segnala Leonardo (-0,56%) insieme ad alcune società del settore utility.

Tra i titoli a minore capitalizzazione si sono distinti i titoli ordinari e risparmio di MFE, che hanno messo a segno rialzi rispettivamente del 6,8% e del 6,4%. Il gruppo sembra avvicinarsi all’acquisto di Prosieben (+1,5% a Francoforte), dopo sei anni dalla sua entrata nel capitale della televisione tedesca, con la conclusione dell’offerta pubblica di acquisto attesa per l’inizio di settembre.