Lobati, che ricopre anche la carica di presidente della V Commissione permanente, ha commentato questo record sottolineando come la partecipazione attiva rappresenti un segno di impegno e serietà nel suo mandato elettorale, che dura da poco più di due anni, dal 15 marzo 2023 al 25 luglio dell’anno in corso.

Subito dopo di lui si posizionano con 80 presenze complessive Davide Casati del Partito Democratico, Michele Schiavi di Fratelli d’Italia e Ivan Rota di Forza Italia. Ciascuno di questi consiglieri ha partecipato a quasi tutte le sedute, saltandone soltanto una per la quale è stato richiesto un congedo, motivo per cui risultano assenti effettive pari a zero.

Seguono nella graduatoria Roberto Anelli della Lega con 77 presenze totali, senza assenze ma con 4 congedi, e Pietro Macconi di Fratelli d’Italia con 75 partecipazioni, comprendenti 1 assenza e 5 congedi.

Con 74 presenze si colloca Jacopo Scandella del Partito Democratico, che non ha registrato assenze ma 7 congedi richiesti. Infine, Giovanni Malanchini della Lega ha raccolto 66 presenze totali, segnalando 2 assenze e 13 congedi.

Giovanni Malanchini ha voluto precisare alcuni aspetti importanti che influenzano il suo dato di presenza:

“A gennaio sono stato nominato dal Consiglio dell’Unione Europea, su indicazione del governo italiano e del Consiglio regionale, membro del Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali a Bruxelles. Le riunioni si tengono solitamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, gli stessi giorni in cui si svolge l’attività istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia. Per questo motivo, da gennaio ho dovuto richiedere congedi per partecipare a tali impegni europei.”

Un discorso a parte merita Alberto Mazzoleni (FdI), che, nonostante non abbia registrato assenze e abbia usufruito di 3 congedi, raggiunge un totale di 36 presenze complessive. Questo risultato si comprende considerando che Mazzoleni è in carica soltanto dal 23 luglio 2024, data in cui è entrato a far parte del Consiglio regionale come consigliere supplente.

Nel resoconto figura anche l’europarlamentare Lara Magoni (FdI), che ha ricoperto fino all’11 luglio 2024 il ruolo di consigliere regionale: per lei sono state registrate 32 presenze e 10 congedi.