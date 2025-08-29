Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) ha annunciato la conclusione positiva della procedura di sell-out relativa all’offerta pubblica di acquisto e scambio su illimity Bank. Con l’adesione di un ulteriore 2,910% del capitale sociale, Banca Ifis detiene ora il 95,398% di illimity Bank (includendo le azioni proprie di quest’ultima), superando la soglia che consente l’avvio della procedura di acquisto coattivo e il successivo delisting.

I dettagli dell’operazione

I risultati provvisori della procedura, comunicati da Equita SIM, mostrano che sono state portate in vendita 2.446.148 azioni residue di illimity Bank. Sommate alle azioni già detenute da Banca Ifis e alle azioni proprie, la partecipazione complessiva raggiunge la percentuale necessaria per procedere con lo squeeze-out.

Di conseguenza, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni di illimity Bank dalla quotazione sul segmento Euronext STAR Milan, in linea con le tempistiche previste dalla legge. La data di pagamento del corrispettivo per gli azionisti che hanno aderito alla procedura è fissata per il 5 settembre 2025.

L’accordo prevede un corrispettivo in parte in denaro e in parte in azioni di Banca Ifis per una quota del 22,047% delle richieste di vendita, mentre il restante 77,953% riceverà il corrispettivo alternativo in denaro.

Cosa accade ora

Con il superamento della soglia del 95%, Banca Ifis eserciterà il diritto di acquisto sulle restanti 3.869.156 azioni di illimity Bank (pari al 4,602% del capitale sociale) e, contestualmente, adempirà all’obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne hanno fatto richiesta. Un comunicato ufficiale con i risultati definitivi della procedura e i dettagli sulla revoca dalla quotazione sarà diffuso entro il 4 settembre 2025.