Alibaba Group (nella foto, il patron Jack Ma), il colosso cinese dell’e-commerce, ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025. Nonostante un aumento del 76% dell’utile netto attribuibile agli azionisti, il risultato operativo e l’utile netto rettificato sono calati, segnando un andamento contrastante che merita un’analisi più approfondita.

Investimenti e dismissioni spiegano l’utile in crescita

L’aumento dell’utile netto non deriva direttamente dal core business dell’azienda, ma è legato principalmente a fattori finanziari e a operazioni straordinarie. In particolare, il dato è stato influenzato dalle variazioni di valore degli investimenti azionari e dall’utile generato dalla cessione dell’attività di Trendyol. Questo ha compensato il calo del risultato operativo, il quale è sceso del 14% su base annua, principalmente a causa degli investimenti strategici in “Taobao Instant Commerce”, intelligenza artificiale e sviluppo tecnologico.

Nonostante il calo del risultato operativo, il fatturato complessivo ha mostrato un aumento del 2%, raggiungendo i 247.652 milioni di RMB. Escludendo le attività cedute di Sun Art e Intime, la crescita su base annua sarebbe stata del 10%, a testimonianza della solidità del business principale.

La visione strategica di Alibaba

Eddie Wu, il CEO di Alibaba, ha sottolineato l’importanza degli investimenti strategici per la crescita a lungo termine. “In questo trimestre, la nostra attenzione strategica su consumi e intelligenza artificiale + cloud ha prodotto una forte crescita”, ha dichiarato. Gli investimenti nel “quick commerce” (commercio rapido) hanno dato i loro frutti, portando a nuovi massimi per quanto riguarda gli utenti attivi mensili e il volume di ordini.

Anche il settore del cloud e dell’intelligenza artificiale ha mostrato un forte slancio. Il CFO Toby Xu ha evidenziato che il fatturato del Cloud Intelligence Group è cresciuto del 26%, con una “crescita a tre cifre per l’ottavo trimestre consecutivo” per i prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Questa solidità del business principale, ha concluso Xu, “ci dà fiducia e risorse per effettuare investimenti significativi”.