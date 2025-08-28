Una nuova bufera mediatica scuote il panorama digitale italiano. La cantautrice romana Valentina Parisse ha annunciato di voler “prendere provvedimenti” contro i gestori di portali come “Phica.eu”, la piattaforma sessista che ha appena chiuso i battenti a seguito di un’ondata di polemiche per la pubblicazione di immagini di figure politiche e istituzionali.

Parisse, la cui foto è stata postata sul canale “Cantanti” del sito, ha espresso la sua ferma intenzione di denunciare i responsabili. La cantautrice ha dichiarato: “Bisogna denunciare”, sottolineando la necessità di agire legalmente per contrastare la diffusione non consensuale di immagini.

Un fenomeno che colpisce anche la politica

Il caso ha assunto una rilevanza ancora maggiore dopo che è emerso che anche esponenti della politica italiana sono stati presi di mira da portali simili. La piattaforma “Phica.net”, anch’essa sotto i riflettori, aveva infatti pubblicato foto di volti noti del mondo politico.

Il caso di Parisse si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la diffusione di contenuti sessisti e non autorizzati sul web, un fenomeno che sembra sfruttare un “vuoto normativo”, come la stessa Parisse ha sottolineato. La chiusura di “Phica.eu”, avvenuta proprio giovedì mattina, non ha spento la sete di giustizia di chi è stato leso da queste pratiche.