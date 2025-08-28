Banca d’Italia ha messo in campo una serie di strumenti e iniziative per fronteggiare la diffusione delle frodi nei pagamenti bancari, un fenomeno globale amplificato dall’evoluzione digitale e dall’impiego da parte dei truffatori di tecnologie sempre più avanzate, note come social engineering frauds.

Il quadro normativo viene aggiornato costantemente: un passo fondamentale verso una maggiore sicurezza nei pagamenti è stato compiuto con l’introduzione della Strong Customer Authentication (SCA) all’interno della direttiva europea Payment Services Directive 2, adottata nel 2015.

Nei prossimi mesi, a livello europeo, è previsto un nuovo pacchetto di misure che apporterà significativi miglioramenti, in particolare rafforzando i meccanismi di monitoraggio che gli istituti di credito devono implementare per prevenire e individuare tempestivamente operazioni fraudolente o sospette, sospendendole se necessario in attesa della conferma del cliente.

Obbligatorie saranno anche le verifiche da parte della banca, prima di eseguire qualsiasi bonifico in euro, del corretto abbinamento tra l’IBAN e il nome del beneficiario indicati dal pagatore, così da limitare errori o possibili tentativi di dirottamento delle somme da parte dei frodatori. Questo requisito è già previsto per i bonifici istantanei dal regolamento europeo vigente.

Per quanto riguarda le tutele, è stato stabilito un chiaro riparto delle responsabilità tra banche e clienti, garantendo che quest’ultimi siano protetti da perdite derivanti da transazioni fraudolente eseguite senza il loro consenso o senza colpa grave.

L’educazione finanziaria rappresenta inoltre una fondamentale linea di difesa: sono state lanciate diverse iniziative volte ad accrescere la consapevolezza degli utenti, fornendo strumenti utili a riconoscere i rischi e a mettere in atto comportamenti sicuri. Banca d’Italia sottolinea che la consapevolezza è la prima barriera contro le truffe, in particolare contro quelle basate sulla manipolazione psicologica del pagatore, nei casi in cui le vittime collaborano inconsapevolmente con i truffatori.

In questo contesto, viene posta particolare attenzione ai bonifici istantanei: pur essendo un metodo di pagamento rapido e comodo, presentano rischi perché le operazioni non possono essere revocate una volta eseguite. I truffatori spesso sfruttano situazioni di presunta urgenza per indurre all’uso di questo tipo di pagamento.

Tra gli strumenti di tutela disponibili per i cittadini figura l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), facilmente accessibile. Secondo la relazione sull’attività dell’ABF nel 2024, nel 61% dei casi le decisioni dei collegi sono risultate favorevoli ai clienti. In caso di truffa, è inoltre possibile presentare un esposto alla Banca d’Italia, che agevola il dialogo tra cliente e banca.

Banca d’Italia svolge anche un ruolo di vigilanza sul rispetto delle normative relative alla gestione dei pagamenti non autorizzati o contestati dagli utenti, spesso derivanti da frodi.

Tra gli strumenti messi a disposizione dei cittadini vi sono le guide divulgative in linguaggio semplice ideate dalla Banca d’Italia, che gli intermediari rendono accessibili sui propri siti e inseriscono nei fogli informativi dei servizi finanziari. Tali guide offrono consigli pratici su come proteggersi da truffe e raggiri.

Il sito dedicato all’educazione finanziaria della Banca d’Italia, intitolato “L’economia per tutti”, pubblica regolarmente articoli, approfondimenti e contenuti educativi sul tema delle frodi, illustrando chiaramente le misure preventive che possono essere adottate da chiunque.