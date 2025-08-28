La Cgil contesta la costituzionalità dell’intervento sulle aliquote di rendimento per le pensioni dei dipendenti pubblici appartenenti agli enti locali, al settore sanitario, alla scuola e agli uffici giudiziari. Il sindacato ha espresso preoccupazione riguardo all’ulteriore restrizione annunciata di recente dall’Inps, secondo cui la riduzione delle pensioni si applicherà anche a chi va in pensione per vecchiaia, qualora il passaggio non sia diretto dal lavoro pubblico.

Commentando il provvedimento, la Cgil ha sottolineato che si tratta di una misura retroattiva che incide sugli importi delle pensioni future, in contrasto con i principi di certezza del diritto, manifestando evidenti profili di incostituzionalità.

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 prevede che, per queste categorie di lavoratori, l’aliquota di rendimento relativa alla parte retributiva (cioè per gli anni di contribuzione anteriori al 1996) sia fissata al 2,5% annuo. Questo modifica il sistema precedente, che garantiva aliquote differenziate e più favorevoli a chi aveva meno di 15 anni di contributi calcolati con il sistema retributivo, partendo dal 24,45% per il primo anno fino a raggiungere il 37,5% al quindicesimo anno.

In precedenza, chi andava in pensione per vecchiaia senza usufruire della pensione anticipata manteneva il diritto alle vecchie aliquote. Tuttavia, il recente messaggio dell’Inps chiarisce che questa deroga non è valida se si esce dal lavoro prima dei 67 anni, anche se si raggiunge questa età successivamente per richiedere la pensione.

Secondo i calcoli della Cgil, nel 2043 saranno oltre 730.000 i lavoratori pubblici interessati da questa modifica, con un impatto economico complessivo stimato in 33 miliardi di euro di riduzioni a regime.

L’ufficio politiche previdenziali del sindacato evidenzia come le conseguenze siano particolarmente gravose per chi ha un solo anno calcolato con il sistema retributivo. In questi casi, le riduzioni possono raggiungere i 6.177 euro annui per pensioni di 30.000 euro, 10.296 euro per assegni da 50.000 euro e 14.415 euro per pensioni pari a 70.000 euro l’anno.

Chi invece ha iniziato a versare i contributi nel 1983, quindi con circa 12-13 anni di contribuzione nel sistema retributivo, vedrà una diminuzione meno significativa: da 927 euro all’anno per il trattamento di 30.000 euro, fino a 2.163 euro per assegni da 70.000 euro.