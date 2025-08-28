Stellantis ha ristrutturato le proprie attività italiane nel settore Corporate Affairs e Communications, creando due dipartimenti dedicati che rispondono direttamente alle rispettive divisioni europee.

Dal primo luglio, Paolo Pinzoni ha assunto il ruolo di direttore delle Relazioni Istituzionali di Stellantis in Italia. In questo incarico, rappresenta l’azienda nei rapporti con le istituzioni italiane e gli enti pubblici, rispondendo direttamente a Christoph Hinrichsen, Vice President Public Affairs Enlarged Europe, sotto la supervisione di Marion Beyret, Senior Vice President Public Affairs e Communications Stellantis Enlarged Europe.

Sul fronte della comunicazione corporate e di prodotto, Claudio D’Amico è stato confermato come direttore della Comunicazione di Stellantis in Italia. La sua posizione riporta direttamente a Alessandro Nardizzi, Vice President Communications Enlarged Europe, che a sua volta risponde a Marion Beyret.

Marion Beyret ha commentato:

“Questa nuova organizzazione rafforzerà e sosterrà ulteriormente il nostro posizionamento in Italia, culla storica e mercato fondamentale per l’azienda.”