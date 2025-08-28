Prosegue l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nello stabilimento Stellantis di Mirafiori: a partire dal primo settembre e fino alla fine dell’anno saranno applicati contratti di solidarietà per diversi reparti, tra cui la carrozzeria dedicata alla produzione della 500 BEV e della linea Maserati, oltre che alle presse, alla costruzione stampi, al Mould Shop di Grugliasco e a quello di San Benigno Canavese. Complessivamente, questa misura coinvolgerà 2.297 dipendenti, di cui 2.043 operai e 254 tra impiegati e quadri.

I sindacati definiscono questi contratti di solidarietà come “difensivi”, sottolineando che la riduzione dell’orario lavorativo sarà calcolata su base mensile, con una percentuale massima dell’80% dei lavoratori interessati in media, mentre la diminuzione complessiva dell’orario per ogni singolo lavoratore non potrà superare il 90% nel periodo di validità del contratto.

È stata inoltre concordata la possibilità di impiegare il meccanismo dei cosiddetti “prestiti”, che consente distacchi e trasferimenti del personale coinvolto dai contratti di solidarietà verso altre unità di Stellantis Europe o società del gruppo, previa intesa con le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa). L’azienda ha inoltre accettato di anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e l’Associazione Quadri Fiat hanno commentato:

“Nonostante le prospettive più positive legate all’imminente avvio della produzione della 500 ibrida, la realtà produttiva metalmeccanica torinese rimane ancora difficile, in particolare per i lavoratori Stellantis. Dopo quasi diciotto anni caratterizzati da un uso continuo di cassa integrazione, si richiedono nuovamente sacrifici economici a causa della mancanza di produzione.”

“Siamo consapevoli che questa fase critica persisterà ancora per qualche mese. Pertanto, chiediamo l’assegnazione di un nuovo modello da affiancare alla produzione della 500 a Mirafiori, al fine di assicurare un futuro più stabile e sereno per tutti i lavoratori di Stellantis e per l’indotto ormai provato nell’area torinese.”