In un settore come quello dell’aviazione, dove la competitività si misura in centesimi e la flessibilità è un punto di forza, le scelte di una compagnia aerea possono avere un impatto significativo. È quanto sta accadendo in Belgio, dove la low cost Ryanair ha deciso di rimodulare la sua presenza, spostando l’asse delle sue operazioni. La strategia, definita dalla stessa azienda come una sorta di “somma zero”, vede la compagnia aumentare le sue rotte dall’aeroporto di Charleroi con tre nuove destinazioni (Katowice, Salerno e Volos), ma al contempo ridurre del 6% il traffico da Zaventem, l’aeroporto internazionale di Bruxelles. La decisione, apparentemente un dispetto, è in realtà una reazione diretta a precise dinamiche economiche e politiche.

Le ragioni di una scelta strategica

Le motivazioni di questo riassetto, spiegano da Ryanair, sono da ricondurre all’aumento delle tariffe già elevate di Zaventem e al recente incremento della tassa aerea da parte del governo belga, che è stata portata a 5 euro a passeggero, con un rincaro del 150%. Tali condizioni, sottolinea la compagnia, rendono l’offerta turistica belga meno competitiva rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Ma le lamentele della compagnia non si fermano ai confini del Belgio e puntano direttamente verso Bruxelles e la Commissione Europea, rea di non aver agito su alcune questioni fondamentali.

Nel solo mese di luglio, oltre 600 voli Ryanair sono stati cancellati, con un impatto su più di 100 mila passeggeri. La causa principale di questi disagi non è stata la compagnia, ma due giorni di scioperi dei controllori di volo francesi. Ryanair accusa la Commissione di non essere riuscita a proteggere i sorvoli, mettendo in discussione la funzionalità del mercato unico.

La dura critica del CEO a Bruxelles

La denuncia più dura arriva direttamente dall’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, che non ha risparmiato critiche all’operato della Commissione Europea e della sua Presidente, Ursula von der Leyen, soprannominata provocatoriamente “Von Derlayed-Again” (un gioco di parole che unisce il suo cognome a “delayed-again”, ovvero “ancora in ritardo”). O’Leary ha puntato il dito in particolare sull’assenza di provvedimenti concreti riguardo il Rapporto Draghi del settembre 2024, che aveva lo scopo di promuovere la competitività europea.

Le dichiarazioni integrali di Michael O’Leary

“Alla fine dell’estate 2025, non vediamo ancora alcuna azione da parte di Ursula ‘Von Derlayed-Again’ e della sua nuova Commissione per riformare il sistema europeo di controllo del traffico aereo (Atc) inefficiente o per promuovere la competitività dell’aviazione europea, come richiesto da Mario Draghi nel settembre 2024. Dodici mesi dopo, si sono sentiti molti discorsi, molti luoghi comuni, ma nessuna azione da parte di Ursula ‘Von Derlayed-Again’. È tempo che la nuova Commissione attui una vera riforma.”

“Per quanto riguarda l’Atc, sono necessarie due semplici riforme: garantire che gli Atc nazionali siano completamente operativi per la prima ondata di voli mattutini, od obbligarli a pagare un indennizzo UE 261 alle compagnie aeree e ai passeggeri, e – secondo – proteggere i sorvoli durante gli scioperi nazionali degli Atc, come fanno attualmente Spagna, Italia e Grecia. Per quanto riguarda la competitività dell’aviazione, invitiamo ancora una volta Ursula von der Leyen a ridurre l’elevata tassazione ambientale.”