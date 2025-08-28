«Nelle fila di Alleanza Verdi Sinistra si trovano attivisti provenienti da movimenti come Fridays for Future e da iniziative locali legate alle tematiche ambientali, come la lotta contro lo smog o la promozione della mobilità sostenibile. Insieme a loro, ci sono anche figure con esperienze istituzionali e associative, tra cui amministratori e dirigenti di organizzazioni come Legambiente. Questa combinazione tra competenze tecniche e impegno militante è uno dei punti di forza dell’unione tra Sinistra Ecologista e i Verdi». Così spiega Roberto Mezzalama, esperto ambientale e cofondatore di Sinistra Ecologista, una delle due anime che compongono Alleanza Verdi Sinistra.

Lo sguardo del presidente del comitato Torino Respira offre una chiave di lettura per comprendere gli equilibri interni al partito, che è secondo azionista nella maggioranza guidata dal sindaco Stefano Lo Russo. Una dinamica che si è accentuata dopo l’apertura del dibattito sul possibile bis del primo cittadino nel 2027, lanciata da uno dei segretari nazionali, Angelo Bonelli.

Angelo Bonelli ha dichiarato:

«A Torino e in altre città siamo in grado di esprimere delle personalità».

Questo intervento nasconde una reale ambizione oppure si inserisce in un confronto più ampio all’interno del campo largo?

Mezzalama osserva:

«Se consideriamo regioni come la Puglia, la Calabria e i grandi comuni destinati al voto, si nota chiaramente che Avs non ha finora proposto candidature da quelle aree. Eppure, in alcune zone del Paese si percepisce una crescita significativa sia in termini di visibilità sia di capacità politica. A Torino i risultati delle ultime elezioni regionali dimostrano che disponiamo di persone affidabili, in grado di operare nelle istituzioni e di conquistare consenso».

La posizione di Bonelli ha generato reazioni variegate all’interno di Alleanza Verdi Sinistra.

Mezzalama spiega:

«Esistono sensibilità diverse, ma ritengo che questa situazione sia comunque positiva. Vi è un gruppo, quello di Sinistra Ecologista, che condivide affinità culturali, politiche e umane molto forti e rappresenta la colonna portante del progetto. Accanto a loro operano i Verdi, con i quali il rapporto sta progressivamente diventando più solido».

Superata la frattura dovuta al sostegno al M5S nelle ultime elezioni comunali.

Avete davvero una concezione diversa della città rispetto al Partito Democratico. Il capogruppo Dem, Claudio Cerrato, ne è consapevole?

«Sì, Avs ha un progetto chiaro e ambizioso per la città, ispirato alle migliori esperienze europee di rigenerazione urbana e transizione ecologica. Basta guardare a Parigi e ad altri esempi significativi che affrontano con serietà la sfida ambientale».

Il concetto di città ciclabile resta la priorità?

«Non riduciamo tutto a uno slogan. La città del futuro deve basarsi sulla qualità della vita e sulla giustizia sociale. Vogliamo evitare gli errori di Milano, dove si è assistito a una svendita della città agli investitori internazionali con conseguenze negative. È curioso che a Torino si accolga positivamente l’intervento degli emiri del Qatar: il vero nodo è capire a chi serve realmente la città».

«Con le spinte speculative, i prezzi degli immobili diventano insostenibili. Se si punta solo a un turismo mordi e fuggi, a pagarne il prezzo sono i residenti. Bisogna partire da chi vive Torino quotidianamente, non da chi vi trascorre solo un fine settimana. Serve una città pensata per le persone, non per il mercato».

Sta dimenticando che nella maggioranza del Comune ci sono anche consiglieri di Avs. La base del movimento è insoddisfatta?

«La tensione è evidente. Su temi come l’inceneritore ci sono state discussioni accese, dato che non era previsto dal programma. L’insoddisfazione verso le politiche ambientali dell’attuale amministrazione è diffusa. Avs ha spesso sacrificato le proprie posizioni per la governabilità, cosa che rispetto, purché onori e oneri siano condivisi. La discussione sulla ricandidatura di Lo Russo è aperta: molti in Avs non ritengono soddisfacente la sua gestione di questi temi».

Parco del Meisino, ospedale della Pellerina, corso Belgio e la protesta Essenon. Tra i giovani cresce la delusione?

«Sì, specialmente in quella fascia di età. Le tematiche ambientali hanno attirato molti giovani, che nella Sinistra Ecologista hanno trovato uno spazio concreto, come dimostrano le due elezioni in Sala Rossa. Ho apprezzato che sia stato riconosciuto loro un ruolo, anche se a volte la lealtà istituzionale appare come inesperienza o come necessità di legittimazione verso il Pd».

Serve più coraggio, come suggerisce l’ex assessore Roberto Tricarico?

«Certamente, servono scelte coraggiose. Le trasformazioni urbane richiedono decisioni difficili e potenzialmente impopolari nel breve termine. Condivido l’idea delle “primarie delle idee”: se pensiamo di governare ancora con mentalità degli anni Novanta, sbagliamo strada. Critichiamo la visione di modernità dominante finora. Far sfrecciare auto da corsa in piazza Castello è un’idea superficiale, che indica una profonda distanza culturale».

Ha già in mente un candidato alternativo a Lo Russo?

«No, ma le primarie delle idee servono proprio a capire se ci sono candidati disposti a portare avanti determinati progetti».

Mentre si discute sull’alleanza Pd-M5S, è un’intesa realizzabile?

«Lo vedo difficile se l’obiettivo è confermare Lo Russo. Parlo da osservatore esterno, senza legami diretti con il Movimento 5 Stelle. Se Appendino dovesse appoggiare la riconferma sarebbe una sorpresa. È un dato da considerare con attenzione per costruire un’alleanza ampia. A volte bisogna fare un passo indietro per avanzare con più forza. Altrimenti si rischia l’arroccamento».