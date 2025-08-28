Analizzando le presenze e i congedi dei consiglieri regionali bergamaschi dal 15 marzo 2023 al 25 luglio dello stesso anno, emergono dati positivi senza evidenti segnali di assenteismo. Il consigliere più presente è risultato Jonathan Lobati di Forza Italia, che ha partecipato al 100% delle sedute, con 81 presenze su 81 convocazioni.

Jonathan Lobati ha commentato:

«Sicuramente il mio ruolo non si esaurisce in questo, ma credo sia un segno di impegno e serietà».

Dopo di lui, seguono a pari merito con zero assenze e un solo congedo, Davide Casati del Partito Democratico, Michele Schiavi di Fratelli d’Italia e Ivan Rota sempre di Forza Italia.

Anche gli altri rappresentanti bergamaschi registrano numeri di presenza discrete. Roberto Anelli della Lega ha zero assenze ma quattro congedi; Pietro Macconi di Fratelli d’Italia conta una sola assenza e cinque congedi; Giovanni Malanchini della Lega ha due assenze e tredici congedi; Alberto Mazzoleni di FdI ha zero assenze e tre congedi, mentre Jacopo Scandella del Partito Democratico ha zero assenze e sette congedi.

Giovanni Malanchini, che ha registrato il maggior numero di congedi, ha precisato la ragione di queste assenze:

«A gennaio sono stato nominato membro del Comitato europeo delle Regioni su indicazione del governo italiano e del Consiglio regionale. Questo organismo rappresenta le istanze degli enti locali a Bruxelles. Gli incontri si svolgono principalmente il martedì, mercoledì e giovedì, gli stessi giorni in cui si tiene l’attività istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia. Per questo motivo, da gennaio, ho dovuto richiedere congedi durante le sedute del Consiglio regionale.»