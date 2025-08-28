Amedeo Laboccetta, figura storica della destra napoletana e già deputato, ha lanciato una proposta forte in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Secondo lui, invece di candidare Gennaro Sangiuliano come capolista di Fratelli d’Italia, sarebbe meglio puntare su di lui come candidato governatore dell’intera coalizione di centrodestra.

L’ex ministro della Cultura, infatti, è ritenuto da Laboccetta il candidato più adatto per guidare il centrodestra nella regione. Laboccetta motiva così la sua posizione:

«Tutti i sondaggi più autorevoli indicano Sangiuliano come il miglior protagonista politico del centrodestra campano. Fra i tanti nomi emersi in queste settimane, lui rappresenta il jolly vincente, capace di aprire un grande confronto e sfidare gli avversari in Campania».

Nonostante le recenti tensioni provocate dal cosiddetto “scandalo Boccia”, Laboccetta è convinto che Sangiuliano ne sia uscito rafforzato. In particolare sottolinea il lavoro svolto durante il suo mandato da ministro:

«Ha fatto molto per la Campania e questa sua esperienza gli conferisce una credibilità che supera il tradizionale elettorato di destra, riuscendo a intercettare anche chi tende a non votare, ambito in cui Sangiuliano gode di notevole apprezzamento».

Un altro punto di riflessione riguarda le possibili criticità nelle dinamiche interne alla coalizione di centrodestra campana. A questo proposito Laboccetta si mostra ottimista:

«Non credo che Sangiuliano rappresenti una fonte di tensione: è stimato e apprezzato da tutti e il suo nome potrebbe anzi favorire un confronto costruttivo. Auspico che i leader nazionali del centrodestra valutino con attenzione questa proposta».

Interpellato circa un eventuale confronto con Sangiuliano sulla proposta, Laboccetta ha dichiarato di non aver ancora avuto un contatto diretto con lui, ma è certo che l’ex ministro abbia una forte passione per la politica.

«Non so se accetterebbe la candidatura, ma so che ama la politica e che in Campania serve un cambiamento profondo».