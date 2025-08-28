Francesco Secundo, presidente di Gioventù Nazionale del centro barese, ha rivolto un invito al giornalista Nicola Porro affinché la manifestazione «La Ripartenza – Liberi di Pensare» possa svolgersi a Monopoli. La lettera è stata inviata in risposta all’annuncio del conduttore di Quarta Repubblica, che lo scorso 6 agosto aveva comunicato la decisione di non tenere più l’evento a Bari, in seguito alla consegna simbolica delle chiavi della città da parte del sindaco Vito Leccese a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati.

Nel suo invito, Secundo sottolinea come Monopoli rappresenti “una comunità dinamica, accogliente e pronta a sostenere un progetto che promuove valore e crescita per il Sud e per l’Italia”. Aggiunge inoltre: “Saremmo orgogliosi di ospitare la manifestazione e siamo disponibili a collaborare affinché diventi un successo”.

Questa proposta nasce in un contesto di forte dibattito politico e sociale legato alla manifestazione, che si inserisce nel più ampio tema della libertà di espressione e del ruolo delle istituzioni locali nella gestione di eventi culturali e politici. La scelta di Monopoli come nuova sede potrebbe rappresentare una risposta concreta alle tensioni sorte a Bari, offrendo un’alternativa che valorizzi una comunità attiva e pronta a sostenere iniziative pubbliche di rilievo.

La tensione nella città capoluogo deriva dalla decisione del sindaco Leccese di consegnare le chiavi di Bari a una figura internazionale impegnata nelle questioni mediorientali, gesto interpretato da alcuni come una presa di posizione politica che ha provocato la reazione di Porro e la conseguente rinuncia allo svolgimento dell’evento nel capoluogo pugliese.

La proposta di Secundo arriva quindi come un tentativo di mediazione e di rilancio dell’iniziativa, offrendo una possibilità concreta per l’organizzazione di un evento che si preannuncia di grande rilevanza, sia sotto il profilo mediatico che per le istanze culturali e politiche che intende rappresentare.

Rimane da vedere se e come il giornalista Porro risponderà a questa apertura e se la manifestazione troverà effettivamente terreno fertile nella città di Monopoli, che si presenta come esempio di una comunità capaci di accogliere e sostenere iniziative pubbliche di grande richiamo.