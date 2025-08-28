L’economia statunitense ha mostrato una forte accelerazione nel secondo trimestre del 2025. I dati definitivi sul PIL (Prodotto Interno Lordo), diffusi dal Dipartimento del Commercio, hanno rivisto al rialzo la crescita annualizzata, portandola al +3,3% rispetto alla stima preliminare del +3,0%. Il dato segna un netto recupero rispetto al -0,5% registrato nel trimestre precedente.

Consumi in aumento e inflazione sotto controllo

La crescita è stata trainata principalmente dalle spese personali reali, che sono cresciute dell’1,6%, superando il +0,5% del trimestre precedente e le aspettative del consenso (+1,4%). Anche i profitti delle aziende sono tornati in territorio positivo, segnando un incremento del +2% dopo un calo del 3,3% nel trimestre precedente.

Un altro dato significativo riguarda l’inflazione. L’indice PCE Price, un parametro attentamente monitorato dalla Federal Reserve, è cresciuto del +2%, un valore più basso delle stime (+2,1%) e nettamente inferiore al +3,7% del trimestre precedente. L’indice PCE core, che esclude i prezzi di cibo ed energia, ha registrato un aumento del +2,5%, in linea con le aspettative e in calo rispetto al +3,5% precedente. Questi dati suggeriscono che l’economia americana sta crescendo senza generare significative pressioni inflazionistiche, un segnale positivo per le future decisioni di politica monetaria.