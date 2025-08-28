«Nostro figlio ha meno di due settimane e mai avremmo pensato di dover trascorrere questo prezioso, intenso e meraviglioso momento sommersi da una polemica nazionale sulla nostra famiglia». Così, mercoledì pomeriggio, Margherita Colonnello e Cosimo Cacciavillani, rispettivamente 33 anni, assessora al Sociale del Partito Democratico nel Comune di Padova, e 34 anni, assistente dell’europarlamentare Cristina Guarda di Europa Verde, hanno pubblicato una nota sui social per cercare di contenere le critiche che li hanno travolti da lunedì.

La scintilla è stata la celebrazione della nascita del loro primogenito Aronne – nome scelto in onore del bis-bisnonno che partecipò alle barricate antifasciste dell’Oltretorrente a Parma, come aveva raccontato Colonnello il 14 agosto -, segnata dall’esposizione, sull’ingresso del suo ufficio al municipio, di cinque fiocchi arcobaleno.

Accanto ai fiocchi, due disegni raffiguranti la classica cicogna, a onorare la promessa fatta il 31 maggio al termine del corteo del Padova Pride: «Cara bambina, caro bambino, quando arriverai al mondo non ti regalerò né il fiocco rosa né quello azzurro, ma un fiocco arcobaleno, perché tutti i colori sono bellissimi. E poi sarai tu a scegliere», aveva detto allora, durante il sesto mese di gravidanza, senza conoscere in anticipo il sesso del bambino.

Tuttavia, se quel messaggio pronunciato in un contesto preciso da una donna impegnata da sempre nella difesa dei diritti civili non aveva suscitato grande clamore, i fiocchi arcobaleno appesi a Palazzo Moroni hanno invece scatenato un’ondata di indignazione sui social, spesso accompagnata da offese personali inaccettabili.

La coppia denuncia: «I cosiddetti “leoni da tastiera” ci hanno sommersi d’odio, stravolgendo il significato delle nostre parole contro gli stereotipi di genere pronunciate tre mesi fa e trasformandolo in una caricatura usata per giustificare la violenza verbale. Nel rivolgere a nostro figlio l’augurio di scegliere l’arcobaleno come simbolo di amore e pace, non gli abbiamo mai chiesto…»

Dichiarazioni ferme che pongono l’accento sulla manipolazione mediatica e sull’uso strumentale delle intenzioni di una coppia, impegnata a ribadire il loro diritto alla libertà educativa e a un amore libero da pregiudizi.

Il contesto e le reazioni della politica locale

L’episodio ha suscitato un dibattito acceso non solo tra i cittadini ma anche all’interno della scena politica locale. Alcuni esponenti del centrodestra hanno espresso critiche dure contro la scelta dell’assessora, sottolineando come certe iniziative possano incidere sulla percezione tradizionale della famiglia. Al contrario, molti rappresentanti delle forze progressiste e dei diritti civili hanno solidarizzato con la coppia, ribadendo l’importanza di un approccio inclusivo e rispettoso nei confronti delle diversità di identità di genere.

La vicenda si inserisce in un più ampio dibattito nazionale sui diritti civili, sull’educazione e sulle libertà personali, temi che sono fonte di divisione e confronto nel Paese. Margherita Colonnello, da sempre in prima linea nel supporto alle comunità LGBTQ+ e nella lotta contro ogni forma di discriminazione, interpreta questa polemica come un’occasione per riaffermare il valore della libertà di scelta e del rispetto reciproco.

La visione della coppia sulle libertà individuali

Per Colonnello e Cacciavillani, il messaggio che intendono trasmettere è chiaro: non si tratta di imporre un’identità di genere a Aronne, ma di accompagnarlo in un percorso di crescita libero da stereotipi e pregiudizi.

Solo attraverso un ambiente di amore e inclusione, spiegano, ogni individuo potrà sentirsi autentico e scegliere consapevolmente la propria identità senza subire pressioni esterne.

La decisione di evitare i classici simboli rosa o azzurro è stata motivata proprio dal desiderio di non vincolare il bambino a un ruolo predeterminato, lasciandogli lo spazio per esprimersi liberamente e sviluppare una propria visione del mondo.

Così, Margherita e Cosimo concludono rinnovando il loro appello al rispetto e invitano alla riflessione su quanto sia importante tutelare la diversità e i diritti di tutti, specialmente in tempi in cui le tensioni sociali possono facilmente tradursi in discriminazione e intolleranza.

Abbiamo detto che nostro figlio potrà decidere liberamente se essere maschio o femmina, ma gli abbiamo assicurato che saremo sempre al suo fianco, qualunque sia la sua scelta da grande.

Matteo Salvini, vicepremier e segretario federale della Lega, ha commentato con tono critico: «Congratulazioni e auguri a mamma, papà e bimbo, ma era proprio necessario tutto questo?».

Il suo vice, il generale Roberto Vannacci, ha aggiunto: «Si tratta dell’ennesimo esempio dei danni causati alle menti più vulnerabili da un’ideologia distorta, che contrasta con la natura e nega la realtà. La principale vittima, in questo caso, è un bambino innocente».

Anche la senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, ha espresso il suo pensiero: «Alla nascita siamo maschi o femmine. Punto. Questo è stabilito dalla biologia; negarlo è come affermare che la Terra è piatta. Nessuno contesta i diritti della comunità Lgbt, ma posizioni come questa rischiano di spingere verso una deriva estremista che potrebbe provocare l’effetto contrario».

L’opposizione del centrodestra e le reazioni

Enoch Soranzo, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: «È triste vedere come l’evento più importante nella vita di una coppia, la nascita di un figlio, venga strumentalizzato come occasione di propaganda».

Dal fronte opposto, l’assessore alla Scuola di Padova, Cristina Piva, collega di giunta di Colonnello, ha affermato che «i bambini devono sempre essere protetti, specialmente dalle manipolazioni della destra».

L’europarlamentare del Partito Democratico, Alessandro Zan, ha condannato l’attacco rivolto alla famiglia di Aronne: «Questa splendida famiglia sta subendo un attacco vergognoso, alimentato dall’odio narrato dalla destra. È triste che nemmeno una nuova vita riesca a fermare questi attacchi».

Infine, la consigliera regionale di Veneto che Vogliamo, Elena Ostanel, ha ammonito: «L’astio di Salvini e dei suoi alleati dimostra un’incapacità di accettare una visione di mondo differente, dove non tutto è bianco o nero, ma ci può essere un arcobaleno. Un mondo aperto, senza imposizioni o costrizioni».