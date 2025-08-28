È stato designato Maurizio Anselmo come nuovo amministratore delegato di Ente Bacini, la società incaricata della gestione dei cinque bacini di carenaggio del porto di Genova. La società è prevalentemente controllata dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale con una quota del 96,739%, mentre gli altri azionisti sono i Riparatori Navali Genovesi con il 2,174% e Gin con l’1,087%.

L’assemblea societaria si è riunita a Palazzo San Giorgio nel pomeriggio per procedere al rinnovo delle cariche e all’approvazione del bilancio 2024, che si è chiuso con un utile pari a 960mila euro. Maurizio Anselmo, laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia dei Trasporti, vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori della logistica, della portualità e dei trasporti. Ha inoltre ricoperto importanti ruoli dirigenziali presso aziende di rilievo nazionale, incluso quello di amministratore delegato del Terminal San Giorgio fino alla cessione della proprietà nel 2024.

Contestualmente è stata nominata la nuova presidenza: il ruolo di presidente è stato affidato all’avvocato Alessandro Arvigo. Sono stati inoltre designati tre nuovi consiglieri: Daniela Boccadoro Ameri, presidente uscente, l’ex assessore comunale della giunta Bucci, Lorenza Rosso, e Silvano Ciuffardi, socio della Culmv che alle ultime elezioni dei portuali aveva presentato una lista alternativa a quella dell’attuale console Antonio Benvenuti.

Il Consiglio di Amministrazione così composto resterà in carica fino all’approvazione del bilancio successivo. Si tratta di una decisione deliberata dall’Autorità di sistema portuale (Adsp), che ha ritenuto questa durata adeguata per consentire un’analisi approfondita del nuovo assetto societario, in linea con le normative che regolano la partecipazione degli enti pubblici nelle società. Questo percorso prevede inoltre un confronto con gli stakeholder e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Matteo Paroli, presidente dell’Adsp, ha espresso il proprio ringraziamento al Consiglio uscente e ha formulato i migliori auguri ai nuovi membri.

Matteo Paroli ha sottolineato:

“L’assemblea ha effettuato scelte significative e di valore, individuando un Consiglio di Amministrazione dotato di competenze eterogenee e complementari. Questo rappresenta una risorsa preziosa per affrontare con equilibrio e lungimiranza le esigenze di un settore strategico come quello della cantieristica navale e del refitting.”