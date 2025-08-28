Firenze – «In mia assenza o in mancanza di altre disposizioni, la direttiva fornisce gli elementi essenziali per poter agire con disciplinata intelligenza e iniziativa». Così si apre il «Manuale di battaglia» redatto dal generale Roberto Vannacci, documento che “arruola” i militanti con chiare «direttive» volte a «raggiungere l’obiettivo» nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Toscana. Vannacci guida questa fase su incarico specifico di Matteo Salvini. Le parole sono tratte testualmente dal documento firmato in calce dal vicesegretario della Lega, e sono state acquisite dopo il ritrovamento del primo di questi manuali inviati ai sostenitori.

Probabilmente è a questo testo che faceva riferimento la sua avversaria interna, la collega leghista a Bruxelles, Susanna Ceccardi, quando ha espresso il suo disappunto nelle chat interne, scrivendo ai loro membri: «La politica non è come l’esercito: qui c’è un gruppo di persone che non riceve ordini, se non quelli morali che ognuno sente dentro di sé».

Nel suo sfogo, Ceccardi chiedeva chiarimenti riguardo alla proposta di inserire un listino bloccato per le elezioni del 12 e 13 ottobre, sistema che garantirebbe l’elezione del fedele di Vannacci nonché portavoce del movimento «Il mondo al contrario», Massimiliano Simoni.

L’ex militare, 56 anni, è in pensione da sei mesi, ma sembra voglia rispolverare la divisa ogni volta che emana le sue «direttive». Lo stile è inconfondibile: «missione», «intenti», «linee guida», «disciplina». Il «Manuale» si apre come un ordine di Stato Maggiore: «La Lega Toscana rappresenta, promuove, sostiene e valorizza il partito … con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile».

Tuttavia, non si parla di vincere ma piuttosto di evitare una sconfitta netta.

I numeri infatti raccontano una storia diversa: alle Regionali del 2020 il Carroccio ottenne 8 consiglieri con il 21% delle preferenze, mentre oggi i sondaggi prevedono per la Lega un calo fino al 5% in Toscana.

Forse è anche per questo che Vannacci suggerisce, nella sua relazione informativa, di cercare collaborazioni tra gli ex avversari politici: «Incentivare le adesioni di personalità esterne, specialmente se detengono incarichi elettivi, interessate a entrare nel partito», si legge al secondo punto della sezione “Missione”.

Il testo evidenzia come ogni militante debba sentirsi parte di una vera e propria «squadra». Il generale motiva e rassicura i suoi collaboratori, ma alla fine sottolinea con chiarezza chi sia il capo: «Sono io il responsabile delle politiche, delle linee guida e delle direttive della campagna elettorale».

Non mancano istruzioni precise riguardanti la composizione delle liste elettorali, concepite seguendo una rigorosa logica strategica e organizzativa: «I segretari provinciali devono presentare la loro proposta, considerata la migliore possibile, corredata da motivazioni e con i capilista ordinati per numero».

Ogni ordine impartito vale come legge. E chi trasgredisce rischia pesanti sanzioni; ad esempio, se un segretario decidesse di candidarsi di propria iniziativa, scatterebbe immediatamente il «commissariamento» della struttura provinciale. Infine, le direttive relative alla gestione della comunicazione prevedono un controllo centralizzato: gli «eventuali conflitti devono essere risolti internamente, evitando di utilizzare la stampa come strumento di contrapposizione», mentre ogni comunicato ufficiale «dovrà rispettare rigorosamente le linee guida stabilite dal quartier generale».