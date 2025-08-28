Il Ministero del Lavoro ha annunciato l’avvio della selezione per l’assunzione di 514 nuovi ispettori del lavoro, ripartiti tra Inps e Inail. In particolare, è stata autorizzata l’assunzione di 403 ispettori presso l’Inps e 111 presso l’Inail.

Marina Calderone, ministro del Lavoro, ha dichiarato:

«Continuiamo con determinazione a sostenere il lavoro regolare, tutelato e sicuro, attraverso misure concrete. Lo sblocco delle assunzioni per ispettori dell’Inps e dell’Inail, dopo molti anni di attesa, rappresenta un importante passo avanti e una risposta concreta all’esigenza di rafforzare la capacità di monitoraggio nel nostro Paese. Questa scelta è perfettamente in linea con gli obiettivi del governo per promuovere un lavoro di qualità e sicuro. Lavoriamo incessantemente per costruire un mercato del lavoro che combatta l’illegalità, incentivando la collaborazione tra istituzioni e l’accompagnamento delle imprese».

Il decreto ministeriale, elaborato congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia, rende operativa la misura di sblocco dei ruoli ispettivi presso l’Inps, introdotta dal decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 101/2024). Contestualmente viene avviata la procedura di selezione per i nuovi funzionari.

Ai candidati selezionati verrà offerto un contratto a tempo indeterminato con mansioni mirate a potenziare la capacità di contrasto delle irregolarità, sia attraverso la mitigazione dei rischi sia tramite attività di controllo e sanzione.

Per quanto concerne l’Inail, un decreto separato autorizza l’assunzione a tempo indeterminato fino a 111 unità, inquadrate come funzionari nella famiglia professionale degli ispettori di vigilanza.