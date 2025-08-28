La gestione finanziaria di un’azienda quotata in borsa non si limita alla produzione di utili, ma include anche strategie mirate a consolidare il valore per gli azionisti. È in quest’ottica che si inserisce l’ultima operazione di Lottomatica Group, nella foto, l’Amministratore Delegato Guglielmo Angelozzi, che ha comunicato un significativo passo avanti nel suo programma di riacquisto di azioni proprie, noto nel gergo finanziario come buyback. Un’operazione che non solo ha un impatto diretto sul capitale della società, ma invia anche un segnale chiaro al mercato sulla solidità e le prospettive future.

I dettagli dell’operazione e il valore acquisito

In un periodo compreso tra il 18 e il 22 agosto 2025, il colosso italiano dei giochi ha proceduto all’acquisto di un blocco di 154.799 azioni ordinarie. L’operazione è stata condotta a un prezzo medio di 23,5180 euro per azione, per un valore totale di 3.640.560,95 euro. Questo acquisto si iscrive nel quadro del piano di buyback, dimostrando la volontà della società di investire sul proprio titolo.

A seguito di questa iniziativa, l’azienda detiene ora un totale di 2.062.495 azioni proprie, equivalenti a circa lo 0,820% delle azioni in circolazione. Un dato che conferma il crescente peso delle azioni detenute internamente e il rafforzamento della struttura societaria.

La reazione del mercato

L’annuncio dell’operazione di buyback non è passato inosservato a Piazza Affari. Il mercato ha accolto la notizia con un forte slancio rialzista, portando il titolo di Lottomatica a chiudere la giornata con un guadagno del +1,97%. Questa reazione positiva del listino milanese riflette la fiducia degli investitori nella strategia della società e nella percezione che il titolo sia sottovalutato, o comunque meritevole di un ulteriore apprezzamento.