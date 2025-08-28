L’intelligenza artificiale sta rapidamente penetrando il settore turistico italiano. Secondo i dati di Digital Analytics MyMetrix di Comscore, oltre 13 milioni di italiani utilizzano regolarmente l’IA, una tendenza che sta spingendo anche le strutture ricettive ad adottare nuove tecnologie come robot, assistenti virtuali multilingue e sistemi di interazione avanzati. L’impatto di questa rivoluzione tecnologica sarà al centro di InOut | The Hospitality Community, l’evento di riferimento per l’industria dell’ospitalità che si terrà alla Fiera di Rimini dall’8 al 10 ottobre, in contemporanea con TTG Travel Experience.

Le applicazioni dell’IA nel settore

Un’analisi di Hospitality Net su 1.500 hotel europei, inclusi quelli italiani, rivela che il 41% delle strutture usa già l’IA, mentre un altro 16% prevede di introdurla a breve. Gli utilizzi più comuni sono la generazione di contenuti (74%), l’analisi delle recensioni (44%), il pricing dinamico (42%) e la personalizzazione dell’esperienza del cliente (38%). Anche la robotica sta guadagnando terreno, con un tasso di adozione del 10%.

InOut: tecnologia, benessere e sostenibilità

Oltre all’intelligenza artificiale, InOut 2025 si concentrerà su altre due aree fondamentali: il benessere e lo sport. L’evento esplorerà un approccio olistico all’ospitalità che integra wellness, rigenerazione fisica e mentale, sport e cibo come elementi essenziali per una vacanza completa. L’area Poolwide presenterà le ultime novità per piscine, spa e docce multifunzionali, mentre l’area sport&fitness si focalizzerà su attrezzature professionali per spazi indoor e outdoor.

Come ha sottolineato Gloria Armiri, Group Exhibition Manager di TTG e InOut, il benessere non è più limitato alla spa, ma si diffonde in ogni aspetto dell’esperienza turistica. L’evento servirà a mostrare come sport, wellness e intrattenimento possano diventare un valore aggiunto concreto per gli operatori del settore.

Inoltre, torneranno gli ADI InOut Hospitality Design Award, il concorso realizzato in collaborazione con l’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) per premiare le migliori innovazioni del settore.