Dopo un periodo di contrazione, il fatturato dell’industria italiana torna a crescere. A giugno 2025, l’Istat ha rilevato un aumento mensile del 1,2% per il fatturato dell’industria, con un incremento dello 0,3% su base annua. Questo risultato positivo è trainato principalmente dal mercato interno, che registra un aumento dell’1,5% in valore e del 2,7% in volume. Anche il mercato estero è in crescita, con un +0,4% in valore.

Andamento positivo anche per i servizi

Anche il settore dei servizi mostra una dinamica positiva a giugno, con un incremento congiunturale dello 0,9% in valore e dello 0,5% in volume. Questo andamento è supportato sia dal commercio all’ingrosso (+1,4% in valore) che dagli altri servizi (+0,3% sia in valore che in volume).

L’analisi dell’Istat ha anche evidenziato un quadro misto per il secondo trimestre del 2025: il fatturato dell’industria ha segnato un calo sia in valore (-1,0%) che in volume (-0,8%), mentre i servizi hanno registrato un aumento (+0,3% in valore e +0,6% in volume).

Nonostante la flessione trimestrale, il commento dell’Istat sottolinea il ritorno alla crescita su base mensile a giugno per entrambi i comparti. Nel complesso del primo semestre dell’anno, il fatturato dell’industria ha mostrato una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il settore dei servizi ha registrato una crescita. Le variazioni positive a giugno riguardano in particolare i beni strumentali (+3,0%), i beni intermedi (+0,8%) e i beni di consumo (+0,7%), mentre si rileva una diminuzione solo per il settore dell’energia (-2,6%).