Il mercato automobilistico europeo ha mostrato una crescita solida nel mese di luglio 2025, con un aumento delle immatricolazioni del 7,4% a livello di Unione Europea, secondo i dati diffusi dall’ACEA (Associazione europea dei costruttori d’auto). Questo incremento ha portato il bilancio annuale a un quasi pareggio, con una contrazione limitata allo 0,7% rispetto ai primi sette mesi del 2024.

Considerando anche i mercati di EFTA e Regno Unito, le vendite totali registrano un aumento del 5,9% a luglio. Nonostante questo andamento positivo, il quadro nazionale si presenta variegato: la Spagna segna un forte incremento del 17,2% e la Germania un rimbalzo dell’11,1%, mentre l’Italia e la Francia subiscono una flessione, rispettivamente del 5,1% e del 7,7%.

Elettriche in crescita, ma lontane dai target

L’analisi per tipologia di veicolo evidenzia un trend chiaro: l’elettrico recupera terreno, ma lentamente. Le auto full electric (+39,1%), le ibride plug-in (+59,9%) e le ibride elettriche (+14,3%) continuano a guadagnare quote di mercato, a discapito delle tradizionali auto a benzina (-12%) e diesel (-15,2%). Nonostante l’aumento, la quota totale di mercato per i veicoli a zero e basse emissioni si attesta al 15,6%, ancora molto lontana dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea.

Il crollo di Tesla e l’avanzata dei cinesi

I dati di luglio mostrano una netta polarizzazione tra i marchi. Il Gruppo Volkswagen ha visto un robusto aumento delle vendite dell’11,6%, consolidando la sua posizione di leader con una quota di mercato del 28,2%. Anche BMW (+11,6%) e Renault (+8,8%) hanno registrato performance positive.

Sul fronte opposto, Stellantis ha subito un calo complessivo dell’1,1%, con una contrazione significativa per i marchi Peugeot (-2,6%) e Fiat (-6,5%). Il dato più eclatante, tuttavia, riguarda Tesla, le cui vendite in Europa sono crollate del 40,2% a luglio. Questa performance negativa, che porta la quota di mercato del colosso americano a un risicato 0,8%, si riflette anche sul bilancio annuale, che segna una flessione del 33,6%.

A trarre vantaggio da questa situazione sono in particolare i marchi cinesi. BYD, in particolare, ha registrato un’impennata delle immatricolazioni del 225% a luglio, a conferma della sua rapida avanzata nel mercato europeo.