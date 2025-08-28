L’australiana Progressive Green Solutions (PGS) ha scelto Thyssenkrupp Nucera, nella foto, il vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza Paolo Dellachà, come fornitore principale di elettrolizzatori per il suo ambizioso progetto Mid-West Green Iron. L’annuncio, avvenuto oggi, 28 agosto 2025, segna una tappa significativa verso la creazione di un polo globale per la produzione di ferro a basse emissioni.

Un impianto all’avanguardia per l’idrogeno verde

Thyssenkrupp Nucera fornirà elettrolizzatori per una capacità installata totale di 1,4 GW. Questo impianto produrrà l’idrogeno verde necessario per il progetto, che mira a trasformare la regione in un centro di produzione di “ferro green” a livello mondiale. L’idrogeno verde è considerato un vettore energetico fondamentale per la decarbonizzazione delle industrie pesanti, come la siderurgia, tradizionalmente ad alta intensità di carbonio.

Il progetto Mid-West Green Iron prevede l’integrazione completa della catena di approvvigionamento, dalla miniera fino al porto, sfruttando infrastrutture già esistenti. L’obiettivo è ambizioso: la prima esportazione di ferro a basse emissioni è prevista per il 2029. Questa iniziativa si inserisce in un contesto globale di crescente interesse per le soluzioni sostenibili nel settore industriale, e la collaborazione tra una società australiana e una tedesca dimostra l’importanza delle partnership internazionali per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica.