Nessuna presenza israeliana nella serata di preapertura della Mostra del Cinema di Venezia, dove si è invece ascoltata la voce di don Nandino Capovilla, noto sostenitore della causa palestinese. Questa assenza è stata osservata e sottolineata con cortesia ma fermezza da Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia.

Jonathan Peled ha espresso il suo dispiacere per questa mancanza:

“Ci rammarica che nessun rappresentante israeliano sia stato invitato a portare la propria testimonianza. Lo stesso presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha ricordato come sia contrario alla censura e a qualsiasi politicizzazione o discriminazione dell’evento. È stato un vero peccato non poter partecipare, perché il pluralismo significa ascoltare tutte le voci coinvolte.”

L’ambasciatore Peled ha commentato così la serata di preapertura:

“Israele partecipa alla Mostra del Cinema da più di settant’anni e continuerà a farne parte. Questo è uno degli eventi culturali più rilevanti a livello globale, dove il pluralismo, la democrazia e i valori delle società liberali, come quella israeliana, sono sempre stati rappresentati. Portare avanti questi valori significa accogliere ogni posizione, anche quelle più controverse. Pertanto, ci dispiace molto che la nostra voce non abbia potuto essere ascoltata.”

Don Nandino Capovilla è stato trattenuto per ore in una cella all’aeroporto di Israele e gli è stato vietato di ritornare a meno di specifiche autorizzazioni. Interpellato sul caso, l’ambasciatore ha dichiarato:

“Non conosco personalmente il sacerdote, ma so che viaggiava con un ampio gruppo di persone e che per gli altri non sono sorti problemi. Ogni Paese ha il diritto sovrano di decidere chi può entrare nel proprio territorio. Dal momento che gli altri sono stati autorizzati senza difficoltà, forse sarebbe opportuno chiedere direttamente a lui il motivo del fermo.”

La riflessione sul conflitto

Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha dichiarato che quando muoiono dei bambini è necessario alzare la voce per attirare l’attenzione sul dramma. Riguardo a un possibile sbocco del conflitto, l’ambasciatore ha commentato:

“Per quanto concerne la situazione a Gaza, penso che tutti condividiamo profonda compassione e preoccupazione nei confronti delle vittime innocenti. È un tema che chiama tutti alla riflessione e alla ricerca urgente di soluzioni pacifiche per mettere fine a questa tragedia che coinvolge civili inermi.”

La presenza continua di voci differenti e il confronto aperto restano fondamentali, secondo Peled, per promuovere una cultura di dialogo e tolleranza che sostenga la convivenza e la pace duratura nella regione.

La guerra in corso ha provocato la tragica perdita di vite innocenti, tra cui bambini sia israeliani che palestinesi, in una situazione di profonda crisi umanitaria. Per questo motivo, faremo tutto il possibile per eliminare la minaccia rappresentata da Hamas.

Riguardo all’ipotesi che Israele voglia cancellare la Palestina, la risposta è netta: Israele non ha alcuna intenzione in tal senso. L’obiettivo primario è liberare la Striscia di Gaza da Hamas e assicurare il rilascio dei nostri ostaggi. Solo dopo potremo discutere della ricostruzione di Gaza e dell’istituzione di un governo palestinese più responsabile e affidabile. Israele non intende assumersi la responsabilità diretta per un milione e mezzo di palestinesi nella Striscia; spetta a loro governarsi, ma non sotto il controllo di Hamas.

È fondamentale sottolineare che Israele sta compiendo il massimo sforzo per garantire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. In questo senso, il rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), un organismo sostenuto dall’ONU, risulta errato. Questo documento rappresenta un esempio di manipolazione dei dati con l’obiettivo di accusare ingiustamente Israele di voler affamare i residenti della Striscia.

Recentemente, Venice 4 Palestine ha chiesto di non invitare Gal Gadot e Gerard Butler alla Mostra del Cinema di Venezia per le loro posizioni favorevoli a Israele. Sulla questione risponde così:

“Non conosco personalmente gli artisti in questione, ma ritengo che, proprio in nome della libertà di espressione e dei valori che la Mostra del Cinema e la Biennale di Venezia rappresentano, sia sbagliato che gli artisti boicottino altri artisti. Pur non volendo dare lezioni, trovo contraddittorio che chi sostiene la democrazia scelga di escludere altri. Si può avere una diversa opinione su Israele, ma non si può negare che sia una società pluralistica, dove convivono posizioni diverse, sia a favore che contro il governo.”

Riguardo al ruolo delle istituzioni culturali dice:

“I luoghi della cultura dovrebbero essere spazi di dialogo, equità e apertura. Credo che queste istituzioni abbiano la responsabilità di restare accessibili e libere per tutti, anche quando le opinioni non coincidono. Non si può piacere a tutti e ci sarà sempre qualcosa che a qualcuno non andrà bene. Le opinioni personali sono legittime, ma un’istituzione culturale deve mantenere aperti eventi culturali in modo libero, equo e inclusivo.”

Sabato è previsto un corteo pro Palestina contro il governo guidato da Netanyahu, sostenuto da numerosi registi, attori, associazioni e movimenti. Sul tema osserva:

“Vorrei che i manifestanti esprimessero lo stesso vigore anche contro Hamas e non solo contro Netanyahu. Credo che molte persone siano male informate e non comprendano appieno contro chi o cosa stiano protestando. Dovremmo essere uniti: tutti contro la guerra, contro il terrorismo e contro Hamas, e tutti a favore della pace. Questo dovrebbe essere il vero scopo di una manifestazione.”

Inoltre aggiunge:

“Hanno circolato notizie su sospetti reclutamenti di fondi da parte di Hamas in Italia. Ritengo che Hamas rappresenti un pericolo concreto. Il radicalismo e il terrorismo islamico non minacciano solo Israele o i palestinesi di Gaza, ma costituiscono una minaccia anche per l’Europa e, di conseguenza, per l’Italia. Purtroppo, città europee come Londra, Parigi e Roma hanno subito attentati terroristici che non sono stati compiuti da persone filoisraeliane.”