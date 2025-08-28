L’iconica moneta da 20 Lire torna a vivere nella Collezione numismatica 2025 con una riedizione speciale in oro. Proprio come nella versione originale, entrata in circolazione per la prima volta nel 1957, la moneta raffigura un ramo di quercia e il profilo femminile coronato da spighe di grano, simboli allegorici che richiamano l’Italia e la sua storia economica.

Emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, questa nuova coniazione è disponibile nelle versioni dal valore nominale di 20 e 50 euro. La moneta è stata coniata nelle officine della Zecca in oro 999,9‰ con finitura reverse proof, che ne esalta i dettagli e conferisce un aspetto elegante e raffinato.

La riproposizione della 20 Lire Quercia è stata curata dall’artista incisore Valerio De Seta, il quale ha rispettato fedelmente il modello originale ideato dal maestro Pietro Giampaoli. L’unica aggiunta è il valore nominale (20 o 50 euro) posto sul rovescio, accanto al rametto di quercia, nell’area dove originariamente era inciso l’anno di emissione.