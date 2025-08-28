Mentre i consumatori italiani mostrano un cauto ottimismo, riflettendo un peggioramento della fiducia nel mese di agosto, il tessuto produttivo del Paese dimostra una notevole resilienza. I dati diffusi da Istat e Teleborsa rivelano una fotografia a due velocità, dove la tenuta della fiducia delle imprese fa da contrappeso alla prudenza delle famiglie, suggerendo una base solida su cui poter costruire la ripartenza.

La fiducia dei consumatori in calo: pessimismo a tutto tondo

L’indicatore complessivo del clima di opinione dei consumatori scende da 97,2 a 96,2. Si tratta di un peggioramento che interessa tutte le aree, seppur con intensità diverse. I cali più significativi si registrano nel clima futuro e nel clima economico. Il primo scende da 93,9 a 92,2, riflettendo una maggiore preoccupazione per le prospettive future. Il secondo, invece, passa da 98,2 a 97,0, indicando una percezione meno positiva della situazione economica generale.

Anche il clima personale e quello corrente mostrano un deterioramento, anche se più contenuto. Il clima personale diminuisce da 96,9 a 95,9, mentre quello corrente scende da 99,7 a 99,2. Questo segnale suggerisce che le preoccupazioni non sono solo legate al futuro, ma toccano anche la percezione della situazione attuale e personale.

Le imprese resistono, ma a macchia di leopardo

A differenza dei consumatori, il panorama per le imprese si presenta più stabile. L’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese si ferma a 93,6, un valore invariato rispetto al mese precedente. Tuttavia, dietro a questa stabilità complessiva si nascondono andamenti molto diversi tra i vari settori.

Nel settore dell’industria, la fiducia è in calo sia nel comparto manifatturiero (da 87,8 a 87,4) che in quello delle costruzioni (da 102,3 a 101,3). Nel manifatturiero in particolare, i giudizi sugli ordini migliorano, mentre peggiorano le attese sulla produzione.

Il commercio al dettaglio registra un peggioramento significativo, con l’indice che scende da 105,7 a 102,8. Il calo si manifesta in tutte le componenti dell’indice, con un deterioramento diffuso dei giudizi e delle aspettative sulle vendite, sia nella grande distribuzione che in quella tradizionale.

L’unico raggio di sole arriva dai servizi di mercato, dove la fiducia è in crescita. L’indice sale da 93,8 a 95,0, e tutte le variabili del settore mostrano una dinamica positiva.

Tendenze divergenti

I dati Istat mettono in luce un quadro complesso e con diverse sfaccettature. Mentre i consumatori sembrano preoccupati per il loro futuro e per l’andamento dell’economia, le imprese mostrano una maggiore resistenza. Le differenze tra i settori indicano come la ripresa (o il rallentamento) non avvenga in modo uniforme. Resta da capire se il pessimismo dei consumatori si tradurrà in un freno per l’intera economia e se la tenuta delle imprese sarà sufficiente a bilanciare le incertezze.

Dichiarazioni Integrali

“L’indicatore del clima di opinione dei consumatori scende da 97,2 a 96,2. Questo calo riflette un deterioramento diffuso in tutte le aree, seppur con intensità diverse.”

“L’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese si mantiene stabile a 93,6. Nonostante la stabilità complessiva, si osservano andamenti differenziati tra i vari settori.”