A giugno 2025 si registra una crescita mensile per l’indice destagionalizzato del fatturato industriale e per quello dei servizi, sia in termini di valore che di volume. Lo comunica Istat, precisando però che l’andamento trimestrale mostra invece un calo congiunturale per l’industria nel secondo trimestre, mentre per i servizi si osserva una dinamica positiva.

Nel dettaglio, a giugno 2025 il fatturato dell’industria cresce dell’1,2% in valore e dell’1,9% in volume. L’incremento riguarda soprattutto il mercato interno, con un aumento dell’1,5% in valore e del 2,7% in volume, mentre sul mercato estero la crescita è più contenuta, pari allo 0,4% in valore e allo 0,2% in volume. Per quanto riguarda i servizi, il fatturato sale dello 0,9% in valore e dello 0,5% in volume. All’interno del settore si evidenziano andamenti positivi sia nel commercio all’ingrosso, con un aumento dell’1,4% in valore e dell’1,3% in volume, sia negli altri servizi, che crescono dello 0,3% sia in valore che in volume.

In termini tendenziali e depurati dagli effetti di calendario, il mese di giugno mostra segnali favorevoli per entrambi i principali settori: il fatturato industriale cresce dello 0,3% mentre quello dei servizi registra un aumento più consistente del 3,6% in valore, come sottolinea Istat. Analizzando l’andamento nel complesso del primo semestre 2025, si osserva una contrazione del fatturato industriale dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il settore dei servizi evidenzia un trend positivo, sia in termini di valore sia di volume, con una crescita dell’1,9%.