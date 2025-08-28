Iliad Italia ha chiuso il primo semestre con una perdita dimezzata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 53 milioni di euro contro i 117 milioni del 2024. I ricavi complessivi hanno raggiunto i 603 milioni di euro, con un incremento del 9,2%, di cui 491 milioni derivanti dai servizi mobili agli abbonati, in crescita del 6,5%, grazie all’ampliamento della base clienti.

Nel secondo trimestre del 2025, Iliad ha acquisito 287.000 nuovi abbonati mobili netti, portando il totale dei nuovi clienti nei primi sei mesi dell’anno a 505.000.

Una nota ufficiale evidenzia che, sulla base degli ultimi dati disponibili dell’Agcom riferiti a marzo 2025, la quota di mercato di Iliad in Italia si attestava intorno al 15,4% a giugno. Nel medesimo periodo, la società ha aggiunto 32.000 nuovi abbonati netti alla fibra ottica, raggiungendo un totale di 422.000 clienti con una quota di mercato FTTH (Fiber To The Home) pari a circa il 7,2% alla fine del trimestre.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 29,6% nel primo semestre 2025, arrivando a 191 milioni di euro, con un miglioramento del margine EBITDA di 4,9 punti percentuali. Questo risultato è stato principalmente determinato dall’aumento di 30 milioni di euro nei ricavi provenienti dai servizi mobili agli abbonati e dalla riduzione dei costi MOCN (Mobile Own-Cell Network) dovuta al progressivo sviluppo della rete proprietaria di Iliad Italia. Tali fattori hanno compensato gli aumenti nei costi di leasing connessi all’espansione infrastrutturale.

Gli investimenti, al netto dei pagamenti per le frequenze, sono aumentati del 5% su base annua, raggiungendo i 131 milioni di euro. La maggior parte delle risorse è stata dedicata alla densificazione e all’ampliamento della rete mobile, con una parte minore destinata allo sviluppo della fibra ottica.

Infine, il flusso di cassa operativo ha registrato un incremento di 37 milioni di euro, salendo a 91 milioni nel primo semestre 2025, principalmente grazie alla crescita delle attività mobili di Iliad Italia, che sono aumentate del 73% nello stesso periodo.