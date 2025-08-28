La divisione GVS Life Sciences (nella foto, l’.a.d. Massimo Scagliarini) ha confermato la sua partecipazione alle tappe autunnali di Lab Supply 2025, una fiera itinerante che si tiene in diverse città di Germania e Austria. L’evento, dedicato alla tecnologia di laboratorio, all’analisi strumentale e alle soluzioni per i settori chimico, farmaceutico e delle scienze della vita, si svolge in un formato compatto di una sola giornata.

GVS presenta soluzioni per i laboratori del futuro

Nel corso delle varie tappe, il team di GVS illustrerà le sue soluzioni più avanzate per la filtrazione, la preparazione dei campioni e la cromatografia. L’obiettivo è presentare prodotti progettati per migliorare la riproducibilità analitica, ridurre i tempi di processo e ottimizzare i flussi di lavoro nei laboratori di ricerca e controllo qualità.

Le date e le città in cui GVS sarà presente sono:

Chemnitz , 10 settembre

, 10 settembre Leverkusen , 24 settembre

, 24 settembre Amburgo , 8 ottobre

, 8 ottobre Augusta, 12 novembre

La partecipazione a Lab Supply 2025 rafforza la posizione di GVS come fornitore di soluzioni innovative per il settore