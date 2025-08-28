Un impegno economico senza precedenti, che sta riscrivendo le mappe delle infrastrutture italiane, è al centro del piano strategico del Gruppo FS. Con l’obiettivo ambizioso di investire ben 100 miliardi di euro nell’arco di cinque anni, oltre la metà di queste risorse, quasi 60 miliardi, sono destinate specificamente allo sviluppo e al potenziamento della rete ferroviaria nazionale. La portata di tale iniziativa è stata illustrata da Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, amministratore delegato del Gruppo, in occasione della 46ª edizione del Meeting di Rimini.

Parlando al panel “Luoghi da costruire e vie per raggiungerli”, Donnarumma ha sottolineato i risultati già conseguiti, evidenziando come l’anno appena trascorso abbia segnato un vero e proprio record storico per gli investimenti nel settore. Il piano strategico non è solo un progetto, ma una realtà in pieno svolgimento.

PNRR e Mezzogiorno al centro della spinta

Parallelamente all’imponente piano strategico, il Gruppo FS è al centro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’opportunità che l’azienda sta sfruttando per accelerare la trasformazione infrastrutturale del Paese, potendo contare su una dotazione di 25 miliardi di euro proveniente proprio da questo programma. Lo stato di avanzamento della spesa testimonia un ritmo sostenuto e una chiara direzione.

La strategia di investimenti pone un’enfasi particolare sul Mezzogiorno. L’obiettivo è quello di rafforzare la rete ferroviaria con interventi strategici che riducano i divari territoriali. Grandi cantieri sono già operativi in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. L’alta velocità, in particolare, è vista come l’elemento chiave per connettere il Sud al resto del Paese.

Infrastrutture, logistica e una riorganizzazione internazionale

Ma la visione del Gruppo FS non si ferma alla sola costruzione di nuove linee. Donnarumma ha evidenziato l’importanza di investimenti infrastrutturali cruciali anche al Nord, come la linea ad alta velocità tra Milano e Venezia, e il potenziamento della logistica su ferro. Il “Terzo Valico” è un esempio lampante, un’opera destinata a migliorare il trasporto merci tra il porto di Genova e i valichi transalpini. Un aspetto non meno cruciale, che assorbe circa la metà degli investimenti, riguarda la manutenzione della rete esistente, un’attività che, in Italia, viene svolta senza causare interruzioni alla circolazione dei treni.

A dispetto dei 1.200 cantieri attivi in tutta Italia, il bilancio dell’estate in termini di puntualità è stato sorprendentemente positivo. Aumenti di traffico confrontabili con l’anno precedente non hanno intaccato l’efficienza del servizio.

Infine, il Gruppo sta rivolgendo il proprio sguardo oltre i confini nazionali con un processo di riorganizzazione della divisione estera.

Le dichiarazioni integrali dell’AD Donnarumma

“Siamo in corso di svolgimento di questo piano e l’anno scorso abbiamo raggiunto il record storico di investimenti delle ferrovie, con 17 miliardi e mezzo di investimenti. I primi sei mesi di questo anno ci vedono già al 15% in più rispetto all’anno precedente.”

“Ormai siamo ad oltre 15 miliardi di spesa – spiega Donnarumma – e posso dire con soddisfazione che stiamo dando il nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi che il nostro Paese ha anche su questo importante progetto.”

“Il Sud è centrale nel nostro piano di investimenti, abbiamo importanti cantieri in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania con rilevanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulla rete ferroviaria tra Catania, Palermo, Messina. Bisogna sviluppare l’infrastruttura ad alta velocità per collegare principalmente il Sud Italia, quindi Napoli-Bari, che significa in pochi anni andare da Roma a Bari in tre ore.”

“Stiamo continuando nel processo riorganizzativo della divisione estera che vede l’accorpamento di tutte le società, quelle che lavorano all’estero sulla divisione passeggeri, in un unico veicolo, FS International, che esiste già e che vedrà inserite tutte le attività entro l’autunno. Questo è molto importante perché ci aiuta a sviluppare tutte le sinergie che sono necessarie per lo sviluppo.”