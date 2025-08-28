La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) si dichiara pronta a contribuire alla realizzazione del Piano Casa proposto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’annuncio è arrivato da Sestino Giacomoni, Presidente di Consap, nella foto, che ha commentato le dichiarazioni della premier in occasione della 46ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini.

L’offerta di Consap per il rilancio del Piano Casa

Giacomoni ha specificato che Consap è pronta a fornire le garanzie necessarie per un Piano Casa a prezzi calmierati per giovani coppie. L’azienda si propone di mettere a disposizione il proprio know-how, già consolidato attraverso la gestione del Fondo mutui prima casa per le giovani coppie e di altre iniziative simili, come la Garanzia statale (Gacs) sui crediti in sofferenza delle banche.

“Avere una casa è un elemento cruciale per la crescita, la stabilità e l’autonomia dei giovani” , ha dichiarato Giacomoni, sottolineando l’importanza di un’abitazione non solo come “un tetto sopra la testa, ma di uno spazio dove poter costruire la propria identità e progettare il futuro”.

L’impatto del Fondo di Garanzia Prima Casa

I dati forniti da Consap confermano l’efficacia delle iniziative già in atto. Dall’inizio della sua operatività, il Fondo di Garanzia per la Prima Casa ha garantito oltre 500.000 mutui, di cui 350.000 a favore di under 36. L’importo totale dei finanziamenti garantiti ammonta a circa 60 miliardi di euro. Solo nel 2024, il Fondo ha garantito 72.284 mutui, con oltre il 75% destinato a giovani al di sotto dei 36 anni.

Il Fondo, istituito per facilitare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, prevede la concessione di garanzie statali sui finanziamenti. In particolare, offre garanzie rafforzate per le famiglie numerose con ISEE ridotto: la garanzia può arrivare fino all’ 80% per i nuclei con tre figli, all’85% con quattro figli e al 90% con cinque o più figli, a condizione che l’ISEE rispetti determinate soglie.