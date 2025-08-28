La fiducia nell’economia dell’Eurozona subisce una battuta d’arresto inaspettata nel mese di agosto 2025. L’indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 95,7 punti, in calo rispetto ai 95,6 del mese precedente e al di sotto delle aspettative del mercato, che prevedevano un leggero aumento a 96 punti. La notizia è stata diffusa dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione europea (DG ECFIN).

Componenti dell’indice in chiaro-scuro

Analizzando le singole componenti dell’indice, emerge un quadro variegato. La fiducia dei consumatori peggiora in modo significativo, passando da -14,7 a -15,5 punti. Allo stesso modo, il sentiment nelle costruzioni scende da -3,1 a -3,5 punti.

Vi sono, tuttavia, alcuni segnali di tenuta. Il clima nel settore manifatturiero mostra un lieve miglioramento, con l’indice che sale da -10,5 a -10,3 punti. Anche nel commercio al dettaglio si registra un piccolo passo in avanti, da -6,6 a -6,5 punti. Nel settore dei servizi, invece, si assiste a un leggero peggioramento da 4,1 a 3,6 punti.

Nonostante il calo complessivo della fiducia, un dato positivo emerge dal mercato del lavoro: l’indicatore sulle prospettive di occupazione (EEI) ha registrato un miglioramento, salendo da 97,5 a 97,8 punti. Questo suggerisce che, pur in un contesto di sentiment economico incerto, le aspettative sulla crescita dell’occupazione rimangono resilienti.