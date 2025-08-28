Un incontro inatteso è avvenuto al largo di Cala di Volpe, nella pittoresca Costa Smeralda. La ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa sono stati infatti fotografati insieme a un ospite sorprendente: il noto cantante Fedez, il cui vero nome è Federico Lucia.

Lo scoop è stato pubblicato dal settimanale Chi. Entrambi i politici stavano trascorrendo le vacanze con le rispettive famiglie: da un lato Santanchè con il compagno Dimitri Kunz, il figlio Lorenzo Mazzaro e la fidanzata di quest’ultimo, Sarah; dall’altro La Russa con la moglie Laura e il figlio Leonardo con la sua fidanzata. Fin qui, nulla di insolito: i rapporti tra i due esponenti della maggioranza politica risultano consolidati.

Tuttavia, ciò che ha destato maggiore sorpresa è stato l’arrivo a bordo dello yacht, lungo 26 metri, di Fedez, accompagnato da Giulia Honegger, entrambi invitati dal figlio della ministra Santanchè. Le immagini pubblicate mostrano un clima disteso tra i partecipanti, tra sorrisi e tuffi in mare, ma resta ovviamente ignoto il contenuto delle conversazioni tra l’artista e i rappresentanti politici.

Potrebbero esserci stati semplici convenevoli o, più curioso, temi legati all’imprenditoria, oppure addirittura argomentazioni politiche.

Un rapporto curioso con la destra-centro

Che si tratti di una semplice amicizia con Lorenzo Mazzaro oppure di altro, resta il fatto che non è la prima volta che Fedez viene visto in contesti legati al centro-destra. A fine maggio, infatti, il cantante era stato ospite alla convention della giovanile di Forza Italia.

Considerato per lungo tempo un punto di riferimento della sinistra, soprattutto per le sue posizioni molto esplicite in difesa dei diritti LGBTQ+, in quell’occasione Fedez aveva rivolto delle critiche proprio alla sinistra, accusata di una scarsa apertura al dialogo. Tale presa di posizione gli era valsa un caloroso applauso tra i presenti.