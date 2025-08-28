Il mercato dei piccoli veicoli aerei senza pilota (UAV), comunemente noti come droni, è in forte espansione. Secondo un’analisi di TBRC Business Research, si prevede che il settore raggiungerà un valore di 9,34 miliardi di dollari entro il 2029. L’annuncio, diffuso oggi 28 agosto 2025, si basa sui dati del rapporto Small Unmanned Aerial Vehicles Global Market Report 2025.

Crescita guidata da tecnologia e applicazioni diversificate

La crescita del mercato è supportata da una combinazione di fattori. Dopo un aumento significativo da 5,18 miliardi di dollari nel 2024 a 5,84 miliardi nel 2025, con un CAGR del 12,8%, il settore continuerà a crescere a un ritmo sostenuto, con una previsione di CAGR del 12,5% fino al 2029.

Tra i principali fattori di crescita, l’analisi sottolinea l’aumento delle spese militari globali. I piccoli UAV sono infatti diventati uno strumento essenziale per la sorveglianza, la ricognizione e le operazioni antiterrorismo, offrendo un’alternativa più sicura e conveniente per il personale. A dimostrazione di ciò, il rapporto cita i dati dello Stockholm International Peace Research Institute, secondo cui la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente.

Oltre al settore militare, l’espansione è alimentata anche da un crescente numero di applicazioni civili:

Agricoltura: monitoraggio e irrorazione delle colture.

monitoraggio e irrorazione delle colture. Ispezione: infrastrutture e gestione delle frontiere.

infrastrutture e gestione delle frontiere. Marketing immobiliare: riprese aeree e fotografia.

riprese aeree e fotografia. Servizi di consegna e riprese video professionali.

Le tendenze emergenti includono lo sviluppo di droni sempre più compatti e tecnologicamente avanzati, come i nano-droni, che offrono costi e manutenzione ridotti. A questo si aggiungono i progressi nel software di controllo basato sull’intelligenza artificiale, i sensori avanzati come LiDAR e le telecamere termiche, oltre al miglioramento dell’efficienza energetica e della durata della batteria.

I protagonisti del mercato e le regioni di riferimento

I principali attori del settore sono giganti come RTX Corporation, Lockheed Martin, Airbus, Northrop Grumman e BAE Systems.

Dal punto di vista geografico, il Nord America ha dominato il mercato nel 2024, ma si prevede che l’Asia-Pacifico sarà la regione con la crescita più rapida nei prossimi anni.