L’Internet delle cose (IoT) è ormai una realtà consolidata in Europa. Secondo un’analisi di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, nel 2024 il 70,9% della popolazione ha utilizzato dispositivi connessi a Internet, noti come “dispositivi intelligenti”. Tuttavia, l’adozione varia notevolmente tra gli stati membri.

Un divario tra i Paesi e le tipologie di dispositivi

I Paesi Bassi guidano la classifica con una penetrazione del 94,8%, seguiti da Irlanda (90,6%) e Danimarca (87,0%). All’estremo opposto, la Polonia si ferma al 46,1%, seguita da Bulgaria (50,8%) e Romania (56,6%).

Analizzando le tipologie di dispositivi, le Smart TV sono di gran lunga le più popolari, utilizzate dal 57,9% degli intervistati. Al secondo posto troviamo i dispositivi indossabili come smartwatch e fitness tracker, con una quota del 29,9%.

Le console di gioco (19,5%) e i sistemi audio domestici intelligenti (19,3%) sono stati utilizzati da quasi un quinto della popolazione, mentre gli assistenti virtuali sotto forma di smart speaker sono stati adottati dal 16%.

La domotica ancora poco diffusa

Nonostante il loro potenziale, i dispositivi di domotica (casa intelligente) sono ancora poco diffusi. Solo il 14,2% della popolazione ha dichiarato di utilizzare un sistema per la gestione dell’energia domestica, il 12,8% elettrodomestici intelligenti e l’11,8% dispositivi per la sicurezza domestica.

Altri dispositivi connessi hanno mostrato tassi di adozione ancora più bassi: solo il 10,5% utilizza un’auto con connessione integrata, il 7,9% dispositivi IoT per la salute e il 2,3% giocattoli connessi a Internet.