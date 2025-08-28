C’è un simbolo del quotidiano che più di ogni altro scandisce le giornate degli italiani, dalla pausa lavorativa all’incontro tra amici: la tazzina di espresso al bar. Ma questo rito, che per molti ha un valore inestimabile, si trova oggi al centro di un’allarmante previsione economica. Secondo un’analisi del Centro studi Unimpresa, il prezzo medio del caffè potrebbe raggiungere la soglia di 2 euro entro la fine del 2025. Si tratterebbe di un aumento di oltre il 50% in soli cinque anni, un segnale evidente di come le dinamiche globali stiano impattando un’abitudine radicata nel nostro Paese.

Le cause di un rincaro senza precedenti

Non si tratta di un fenomeno isolato, ma del risultato di una tempesta perfetta che combina fattori ambientali, economici e regolatori. Tra le cause dei rincari, come spiegato da Unimpresa, ci sono innanzitutto i cambiamenti climatici, che hanno pesantemente ridotto i raccolti in Brasile e Vietnam, Paesi che insieme producono circa la metà del caffè mondiale. Le persistenti siccità in un’area e le piogge torrenziali nell’altra hanno creato un’onda d’urto sui mercati.

A questo si sommano le turbolenze economiche e finanziarie: l’aumento dei costi energetici e logistici, l’inflazione che ha gonfiato i prezzi di imballaggi e manodopera, e una speculazione sui futures che ha toccato livelli record. Il prezzo dei chicchi grezzi è aumentato fino all’80% nel 2024, con i futures sull’Arabica e il Robusta che hanno raggiunto picchi mai visti prima. Infine, le nuove normative ambientali Ue contro la deforestazione, pur lodevoli, hanno introdotto costi aggiuntivi per la tracciabilità e la certificazione, che finiscono per riversarsi sul consumatore finale.

Un rito che vale più di un prezzo

Per gli italiani, la questione del caffè non ha solo una dimensione economica. Pur incidendo per meno dell’1% sulle spese annuali delle famiglie, il suo valore simbolico è enorme. Come ha sottolineato la direttrice generale di Unimpresa, Mariagrazia Lupo Albore, “il caffè è il rito quotidiano che accompagna la socialità, la pausa di lavoro, il saluto tra amici“.

A fronte di questa percezione, il mercato italiano resta comunque solido, con consumi annuali pari a 327 milioni di chili e un valore complessivo di 5,2 miliardi di euro, destinato a superare i 6 miliardi entro il 2030. Per i produttori e i distributori, la sfida è ben diversa: “difendere i margini, sempre più compressi dai costi, puntando sui segmenti premium e monoporzionati che offrono redditività fino al 60%”.

In attesa di capire se la tazzina a 2 euro diventerà realtà, resta una certezza: in Italia il caffè non è solo una bevanda, ma un rito che vale più del suo prezzo.