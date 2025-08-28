Agosto è solitamente associato a un clima di ottimismo, spinto dalle vacanze e dall’aumento dei consumi estivi. Tuttavia, i dati recentemente pubblicati dall’Istat raccontano una realtà diversa: la fiducia dei consumatori cala, passando da 97,2 a 96,2 punti, segnalando come il buonumore delle famiglie italiane sia sempre più fragile e temporaneo. Parallelamente, l’indice complessivo delle imprese rimane stabile a 93,6, ma dentro i vari settori emergono segnali di debolezza, in particolare nell’industria e nel commercio. Il calo della fiducia nei consumatori appare diffuso e trasversale.

L’Istat evidenzia diminuzioni in tutte le componenti dell’indice: il peggioramento più marcato riguarda il clima di fiducia futuro, che scende da 93,9 a 92,2, e il clima economico, passato da 98,2 a 97,0. Anche il clima personale e quello corrente registrano una flessione, seppur meno pronunciata. In sintesi, gli italiani si sentono meno sicuri nell’immediato presente e mostrano ancora meno fiducia per il futuro prossimo.

Le associazioni di consumatori confermano questa lettura. Il Codacons osserva che “terminato l’effetto vacanze, la fiducia torna a diminuire”, attribuendo la causa a fattori come i dazi, le tensioni geopolitiche e i rincari nei settori essenziali quali alimentari e turismo. L’Unione Nazionale Consumatori si esprime con maggior durezza, definendo i dati “pessimi e altalenanti”.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sottolinea come in genere agosto benefici dell’effetto positivo delle vacanze, mentre quest’anno “la fiducia diminuisce anche in piena estate”, un segnale preoccupante soprattutto in relazione alla situazione economica delle famiglie.

Dal punto di vista delle imprese, il quadro non appare meno complesso. La fiducia cala nell’industria manifatturiera, passando da 87,8 a 87,4, e nel settore delle costruzioni, che scende da 102,3 a 101,3, accompagnata da un calo degli ordini e un aumento delle scorte. Più evidente è la flessione nel commercio al dettaglio, che scende da 105,7 a 102,8.

Confcommercio interpreta questo calo come espressione delle crescenti preoccupazioni per un possibile deterioramento generale dell’economia: “La flessione non riguarda la situazione personale, che resta stabile, ma le aspettative sull’andamento complessivo, che inevitabilmente influenzeranno i bilanci delle famiglie”.

Federconsumatori definisce l’estate come quella delle “rinunce”, con molte famiglie costrette a ridurre persino le spese alimentari. L’associazione lancia anche un monito in vista del rientro scolastico, che rappresenterà un ulteriore onere economico, stimato attorno a 1.200 euro a studente. Da qui la richiesta urgente di misure concrete, come la rimodulazione dell’IVA e l’implementazione di fondi destinati a contrastare la povertà energetica e alimentare.

Confesercenti, invece, interpreta i dati come la conferma di un andamento altalenante che da mesi caratterizza il clima di fiducia sia per le famiglie che per le imprese.

Dati positivi sul fatturato, ma la ripresa resta fragile

Nonostante il clima incerto, un dato più incoraggiante arriva dall’andamento del fatturato. Nel mese di giugno, infatti, l’Istat ha registrato una crescita mensile sia nell’industria (+1,2% in valore e +1,9% in volume) sia nei servizi (+0,9% e +0,5%). Particolarmente positivo è risultato il mercato interno, supportato da una spinta nel commercio all’ingrosso.

Tuttavia, la ripresa rimane ancora fragile: su base trimestrale, l’industria mostra un arretramento, mentre i servizi mantengono una traiettoria di crescita.