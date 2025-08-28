L’e-commerce si conferma un pilastro fondamentale per i consumi degli italiani, soprattutto durante i saldi estivi. Secondo l’analisi annuale di Packlink, una delle piattaforme leader nelle spedizioni, le vendite online hanno registrato un incremento superiore all’11% in Italia rispetto all’anno precedente. Questo dato sottolinea la crescente preferenza dei consumatori per la comodità e l’ampia scelta offerte dai negozi digitali, un fenomeno che sta ridisegnando le abitudini di acquisto.

Un mercato europeo a due velocità e le categorie vincenti in Italia

Mentre l’Italia si distingue a livello continentale, altri Paesi europei mostrano andamenti diversi. La Spagna ha registrato una crescita più contenuta, con un aumento del 5,25%, mentre la Francia ha subito una flessione del 3,15% delle spedizioni legate ai saldi.

L’analisi di Packlink ha anche rivelato quali sono state le categorie merceologiche che hanno trainato questo successo in Italia. I prodotti per l’infanzia hanno segnato un’impennata notevole, con un aumento del 52,60%, seguiti dalla musica (+40,7%) e dal settore alimentare (+27,15%). Incrementi più modesti si sono visti nell’elettronica (+8%) e in libri e articoli per arte e hobby (+4%).

Al contrario, alcuni settori hanno registrato un calo significativo nelle vendite online. L’abbigliamento e le calzature sono scesi del 7%, mentre casa e giardinaggio hanno subito una contrazione del 18,61%. Anche la telefonia (-14,82%) e gli articoli sportivi (-14,34%) hanno mostrato una performance negativa.

In sintesi, i dati confermano che “l’e-commerce non è più solo un’alternativa, ma la prima scelta per molti consumatori italiani durante i saldi”, come ha dichiarato Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink, evidenziando il ruolo delle piattaforme nel supportare questa crescita per garantire un’esperienza d’acquisto efficiente e gratificante.