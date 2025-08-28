Il gigante bancario britannico Barclays , nella foto il ceo Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, ha annunciato la vendita della sua intera partecipazione in Entercard Group, una joint venture attiva dal 2005. L’acquirente è l’altro partner della joint venture, la banca svedese Swedbank. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, 28 agosto 2025.

L’operazione, il cui completamento è previsto entro la fine del 2025, vedrà Swedbank acquisire la quota di Barclays per un valore contabile stimato in 2,6 miliardi di corone svedesi (circa 235 milioni di euro), che sarà versato in contanti. Questo valore si basa sulla metà del patrimonio netto di Entercard, che al 31 marzo 2025 ammontava a 36 miliardi di corone svedesi (circa 3,25 miliardi di euro).

Gli effetti e la missione di Entercard

L’attività principale di Entercard è l’erogazione di credito al consumo, in particolare prestiti e carte di credito, in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Oltre alla cessione della partecipazione, l’accordo prevede che Entercard rimborsi a Barclays un finanziamento preesistente di circa 1,2 miliardi di sterline.

Per Barclays, la vendita ha un duplice effetto positivo. La transazione permetterà di liberare circa 0,9 miliardi di sterline di RWA (Risk-Weighted Assets), ovvero di alleggerire il capitale che la banca deve detenere a fronte dei rischi, e di incrementare il coefficiente di capitale CET1 di circa 4 punti base al momento della chiusura dell’affare. Si tratta di un’operazione strategica che migliora la solidità patrimoniale della banca inglese.