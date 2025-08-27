Il corpo dei vigili del fuoco professionisti nell’Unione Europea si sta rafforzando. I dati più recenti diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, mostrano un incremento significativo del numero di pompieri e della spesa pubblica destinata a questo servizio.

Un aumento di 28.200 unità in un anno

Nel 2024, i paesi dell’UE hanno contato un totale di 390.600 vigili del fuoco professionisti, segnando un aumento di 28.200 unità rispetto all’anno precedente. Questa cifra rappresenta lo 0,19% dell’occupazione complessiva nel blocco europeo, evidenziando la crescita di un settore vitale per la sicurezza pubblica. La forza lavoro dei pompieri si distingue per essere più giovane rispetto alla media generale dei lavoratori, con il 75,2% dei professionisti che ha un’età compresa tra 15 e 49 anni, contro il 64,8% del totale dei lavoratori dell’UE.

Spese e percentuali: dove si investe di più

L’incremento numerico è affiancato da un aumento degli investimenti. Nel 2023, i governi dell’UE hanno speso 40,6 miliardi di euro per i servizi di protezione antincendio, con un aumento dell’8,5% rispetto ai 37,4 miliardi di euro del 2022. Nonostante questo aumento in termini assoluti, la spesa per i pompieri è rimasta stabile, rappresentando lo 0,5% della spesa pubblica totale dal 2017.

Tra i paesi, ci sono differenze notevoli. La Croazia si posiziona al primo posto per la quota più alta di vigili del fuoco sull’occupazione totale (0,45%), seguita da Grecia e Repubblica Ceca. Al contrario, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia mostrano le percentuali più basse. Per quanto riguarda la spesa, la Romania ha dedicato la quota più alta della sua spesa pubblica ai servizi antincendio (0,9%), seguita da Estonia e Grecia. Danimarca, Malta, Portogallo e Austria hanno speso le percentuali più basse.