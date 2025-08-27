Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato oggi una moneta ufficiale su licenza dedicata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Questa emissione fa parte di una collezione composta da dodici monete, realizzate in oro 999,9‰, con un valore nominale di 50 euro.

Da un lato, la moneta presenta il logo ufficiale dei Giochi, mentre sull’altro lato è rappresentato il simbolo del viaggio della fiamma olimpica. Come sottolineato in una nota ufficiale, “tutte le monete raccontano lo spirito italiano di Milano Cortina 2026 attraverso elementi iconici come le mascotte e i pittogrammi ufficiali che rappresentano le discipline sportive presenti sia nelle competizioni olimpiche che paralimpiche invernali”.

Queste dodici monete sono state create dai maestri incisori Antonio Vecchio e Silvia Petrassi, entrambi artisti di riconosciuta esperienza nel settore numismatico.

Dettagli della Moneta

Sul dritto, al centro, è ben visibile il logo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali, circondato da una decorazione a raggiera con l’iscrizione “Repubblica Italiana”. Nel giro interno è inoltre riportata la dicitura “Giochi Olimpici Invernali”.

Il rovescio mostra al centro il logo ufficiale del viaggio della fiamma olimpica, accompagnato dalla scritta “Viaggio della fiamma olimpica”. A sinistra è indicato il valore nominale “50 euro”, mentre a destra si trovano la lettera “R”, che identifica la Zecca di Roma, e l’anno di emissione “2025”. Nella parte inferiore sinistra del giro compare la firma dell’autore “A. Vecchio”.

Questa iniziativa valorizza il ruolo dell’Italia come paese ospitante dei Giochi olimpici invernali, celebrando con unicità e prestigio le icone degli sport invernali attraverso l’arte numismatica.