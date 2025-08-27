Il dibattito infiamma la regione Trentino-Alto Adige. Zanella del Partito Democratico invita Kompatscher a rispettare gli accordi, mentre Degasperi di Onda sprona i contrari a manifestare in autunno a sostegno del suo disegno di legge.

È un’accusa dura quella rivolta dai sindacati alle ultime indennità percepite dai consiglieri regionali: circa 13.500 euro in busta paga, corrispondenti ad arretrati delle indennità consiliari 2024. Questa somma fa scalpore, soprattutto perché segue altri arretrati, risalenti agli anni 2022 e 2023, che avevano già portato alla luce assegni di circa 20mila euro per ogni rappresentante.

I segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher, hanno espresso indignazione: definiscono “inimmaginabili” queste cifre per qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto.

La richiesta, già avanzata in primavera, è un cambiamento di rotta: i rappresentanti sindacali sottolineano come sia “sconcertante” che il Consiglio regionale non abbia ancora corretto questa situazione, persistendo in un sistema “iniquo e distorto” che regola le indennità. Avevano proposto di agganciare queste indennità agli aumenti contrattuali dei dipendenti regionali in termini assoluti e non percentuali. Ma ad oggi nessuna modifica è stata adottata.

Secondo i sindacati, questo privilegio mantenuto intatto non solo offende la dignità dei lavoratori e pensionati che si sforzano di fronte all’incremento del costo della vita, ma peggiora anche l’immagine della politica, alimentando la crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Come segnalano Grosselli, Bezzi e Largher, sarebbe almeno auspicabile che i consiglieri devolvano queste somme nel fondo regionale dedicato al sostegno delle famiglie e dell’occupazione.

Ricordano inoltre un precedente appello fatto a marzo, precisando di non essere al corrente di versamenti significativi aggiuntivi a tale fondo e auspicano di essere smentiti qualora le loro informazioni non fossero aggiornate.

Beppe Pallanch, segretario della Cisl Fp, solleva la questione del vincolo che lega le indennità agli stipendi dei dipendenti pubblici, chiedendo la sua rimozione. Secondo Pallanch, le retribuzioni sono il risultato di una complessa trattativa sindacale volta a garantire tutele e dignità a chi quotidianamente serve la società. Tuttavia, l’aumento degli stipendi dei consiglieri provinciali non deriva da un riconoscimento del merito né da una reale necessità, ma da un’autodeterminazione che risulta del tutto incompatibile con l’attuale contesto economico e sociale.

Giuseppe Vetrone, segretario della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, condivide questa posizione definendo la situazione un’«ingiustizia» e una vera e propria «bulimia». Vetrone osserva come ci si senta impotenti, fatichi a contenere le richieste di intervento da parte degli iscritti e sottolinea il bisogno di intraprendere iniziative decise per fermare questa vergognosa escalation di aumenti e benefici per i consiglieri regionali. Nonostante da anni si assista a questa pantomima, fino ad ora non si sono ottenuti risultati concreti. Alla fine, conclude, «tutto passa».

La proposta di legge

Filippo Degasperi, consigliere del gruppo Onda, rilancia la necessità di un intervento concreto e ricorda che in autunno sarà discussa la sua proposta di legge volta a eliminare tutti gli automatismi negli aumenti delle retribuzioni dei consiglieri. Invita coloro che si proclamano indignati a scendere in piazza, affinché si possa davvero incidere e non ripetere il destino dei precedenti tentativi, tutti bocciati nei quattro precedenti passaggi.

Degasperi sottolinea inoltre una responsabilità condivisa: «I cittadini trentini e altoatesini sono in parte complici di questa situazione». Il meccanismo contestato è stato infatti approvato nell’estate del 2023, in piena campagna elettorale, sotto gli occhi dei media. Eppure pochi mesi dopo gli elettori hanno confermato con il voto chi aveva sostenuto questa operazione, in particolare la Lega guidata da Maurizio Fugatti.

Proprio sulla figura del presidente Fugatti si concentra il consigliere di Onda: «Il governatore gira il Trentino facendo foto con i volontari mentre si concede aumenti che ammontano a 33mila euro l’anno per sé stesso. Lui afferma: “Mi considerano uno di loro”. Ma in realtà non appartiene a questa categoria. È di un’altra classe sociale».

Il confronto a fine luglio

Paolo Zanella del Partito Democratico torna infine sul dibattito avvenuto a luglio, quando il consiglio respinse il suo emendamento all’assestamento di bilancio che mirava a eliminare l’automatismo negli aumenti delle indennità. Zanella ricorda che il presidente Arno Kompatscher si è impegnato a presentare una proposta di modifica a questo meccanismo in autunno.

Il consigliere auspica che tale promessa venga mantenuta, altrimenti la situazione risulterebbe «imbarazzante e ingiusta». Nel frattempo, Zanella ha deciso di restituire personalmente le somme percepite reinvestendole in associazioni che supportano persone in difficoltà.

Spiega: «Non restituisco questi fondi alla Regione attraverso un fondo specifico perché ho verificato che quelle risorse vengono semplicemente trasferite alle due Province e impiegate per spese ordinarie, destinate alle famiglie, ma sempre spese ordinarie restano. Il mio contributo alla collettività vuole invece assumere una forma differente».