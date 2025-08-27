Secondo un recente rapporto di Omdia, l’industria degli smartphone sta vivendo un cambiamento significativo: il numero di fotocamere per ogni dispositivo è in calo. Il “Smartphone Model Market Tracker 2Q25” rivela che nel secondo trimestre del 2025 la media globale di lenti per smartphone è scesa a 3,19, un dato inferiore rispetto alle 3,37 dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo declino, che si osserva in particolare nelle fotocamere posteriori, è costante da 13 trimestri consecutivi.

Meno lenti, più risoluzione e spazio

Nonostante il calo del numero di sensori, la qualità delle fotocamere è in aumento. La risoluzione sta diventando la nuova priorità per i produttori, superando il “camera count” come principale leva di marketing. Nel secondo trimestre del 2025, le fotocamere da 50MP e oltre hanno rappresentato il 58% delle spedizioni totali, mentre i sensori sopra i 100MP hanno raggiunto il 9%. Allo stesso tempo, le lenti con una risoluzione inferiore a 15MP sono crollate al 12% delle spedizioni.

La diminuzione del numero di fotocamere ha un impatto diretto non solo sui costi di produzione, ma anche sulla progettazione dei dispositivi. Jusy Hong, Senior Research Manager di Omdia, ha commentato: “La riduzione delle lenti non solo abbassa i costi, ma libera anche spazio per batterie più grandi. Con i progressi della fotografia guidata dall’intelligenza artificiale, il numero di lenti continuerà a diminuire”.

Un impatto sull’industria dei componenti

Questa tendenza influenzerà anche il mercato dei componenti. Omdia prevede che la domanda globale di CMOS Image Sensors (CIS) per smartphone scenderà del 4,3% nel 2025, toccando i 4,19 miliardi di unità. La scelta di modelli come l’iPhone 16e di Apple e il Galaxy S25 Edge di Samsung, che hanno puntato su un minor numero di fotocamere, sembra confermare la direzione che il mercato sta prendendo.

Il report sottolinea che i modelli con due fotocamere posteriori hanno dominato le spedizioni nel trimestre con una quota del 41%, seguiti da quelli con tre sensori (36%). Aumenta anche la quota di mercato dei modelli con una singola fotocamera, che si attesta al 21%.