Dopo una serie di tentativi falliti e rinvii, il mega razzo Starship di SpaceX ha finalmente completato un volo di prova con successo. L’ultimo test, il decimo per il veicolo, segna un passo avanti cruciale per le ambizioni spaziali di Elon Musk, che punta a lanciare le prime missioni su Marte già nel 2026.

Il lancio che spazza via i dubbi

Il razzo, alto oltre 120 metri, è decollato ieri sera dal Texas, poco dopo le 18:30 ora locale (l’1:30 del mattino di oggi in Italia). Il lancio era stato posticipato a causa di un problema tecnico e di condizioni meteo avverse, ma questa volta ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. A differenza dei tre test precedenti di quest’anno, che si erano conclusi con esplosioni a mezz’aria, e di un’ulteriore esplosione a terra a giugno, questo decimo volo di prova è andato a buon fine.

I precedenti incidenti avevano sollevato dubbi sui progressi di Starship, ma il successo di questa missione sembra aver dissipato ogni perplessità. L’esito positivo è stato accolto con grande entusiasmo, come dimostra il commento di Elon Musk su X: “Ottimo lavoro da parte del team SpaceX”.