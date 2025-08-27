Il mercato delle armi intelligenti terrestri è in rapida espansione, con una crescita significativa che si prevede continuerà nei prossimi anni. Secondo un rapporto della società di ricerca TBRC Business Research, il valore di mercato, che era di 5,09 miliardi di dollari nel 2024, raggiungerà i 7,43 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,8%.

Questa crescita è spinta da vari fattori, tra cui l’aumento delle spese governative per la difesa. Le crescenti tensioni geopolitiche spingono infatti le nazioni a investire di più in tecnologie militari avanzate per garantire la sicurezza nazionale, il che alimenta lo sviluppo e l’adozione di armi intelligenti.

Tecnologie e Tendenze Chiave

Il rapporto evidenzia diverse tendenze che stanno modellando il futuro del settore. L’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA), i sistemi terrestri senza pilota (UGV) e l’attenzione crescente alle armi autonome stanno rivoluzionando il campo di battaglia. Tra le innovazioni più recenti, viene citato lo sviluppo di missili da crociera navali (NCM) e terrestri (LCM) da parte di aziende come la francese MBDA S.A.S, pensati per colpire con precisione obiettivi a lunga distanza, minimizzando i rischi per il personale.

Il mercato è dominato da attori globali come Raytheon Technologies, Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman. Dal punto di vista geografico, il Nord America ha rappresentato il mercato più grande nel 2024, ma si prevede che l’Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida nel prossimo futuro.