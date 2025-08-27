Roberto Fico, nato e cresciuto a Posillipo, quartiere elitario di Napoli, sta per compiere 51 anni. È stato tra i pionieri dei meetup in Italia, fondando uno dei primi gruppi nel 2005 chiamato “Amici di Beppe Grillo”. La sua carriera politica è iniziata in modo precoce, candidandosi già alle elezioni regionali del 2010. Da allora, il suo percorso è stato caratterizzato da una profonda vicinanza con Beppe Grillo e da un forte impegno su temi come la gestione pubblica dell’acqua e il trattamento dei rifiuti. Oggi si presenta come candidato per la Regione Campania, supportato dalla coalizione di centrosinistra.

Uno degli episodi più significativi della sua vita politica risale al 25 luglio 2019, durante il governo giallo-verde. In quell’occasione, alla Camera, si votava il cosiddetto decreto sicurezza bis, fortemente voluto dalla Lega. Fico, allora presidente della Camera, scelse di lasciare il suo posto al vicepresidente di turno, come simbolico segnale di dissenso nei confronti di quella misura. Un gesto interpretato in modi diversi: per alcuni come pura opportunismo, per i suoi sostenitori come una dimostrazione di fermezza e resilienza politica. Questa attitudine lo ha aiutato ad affrontare anche le difficili tensioni interne al Movimento 5 Stelle, in particolare durante i contrasti tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Fico ha sempre mostrato un equilibrio pacato anche in momenti di forte crisi, mantenendo un atteggiamento stabile che gli ha garantito la fiducia sia all’interno del movimento sia nel panorama politico più ampio.

Il percorso personale e formativo

Roberto Fico si prepara a festeggiare i 51 anni il prossimo ottobre. Proviene da una famiglia napoletana benestante: il padre, ingegnere nella sede centrale del Banco di Napoli in via Toledo, è venuto a mancare recentemente. La madre è fotografa. Tra le sue passioni spiccano il calcio, con una particolare tifoseria per il Napoli, e la musica, in particolare l’amore per Lucio Dalla. Ha frequentato il liceo classico Umberto di Napoli, istituto prestigioso a cui ha anche studiato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Trieste, dove ha discusso una tesi sul tema “Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana”. Prima di entrare nel mondo della politica, ha svolto diversi lavori: dal lavoro in uffici stampa a impieghi in call center, oltre a un’esperienza nell’importazione di tessuti dal Marocco.

Dal Meetup alla politica nazionale

Il vero slancio per la sua carriera arriva con la nascita dei Meetup, che rappresentano un modello di partecipazione politica dal basso. A Napoli fonda uno dei primi gruppi “Amici di Beppe Grillo“, promotore delle battaglie civiche e portavoce di una politica rappresentativa e attenta alle esigenze dei cittadini. Grazie a questo ruolo, Fico sviluppa un rapporto umano e politico molto stretto con Grillo, collaborando attivamente alle campagne del Movimento 5 Stelle.

Nei successivi anni, Fico si afferma come una delle figure più ortodosse e credibili del movimento, partecipando con determinazione ai temi fondamentali che ne hanno segnato la crescita a livello nazionale.

Il percorso politico di Gaetano Fico si intreccia spesso con tematiche cruciali come la gestione dell’acqua pubblica e la crisi dei rifiuti, che lo hanno visto protagonista in iniziative simboliche, tra cui la partecipazione a comizi sopra cumuli di immondizia durante stagioni di emergenza ambientale. La sua carriera politica inizia nel 2010, quando si candida alla presidenza della Regione Campania con il Movimento 5 Stelle: purtroppo, ottiene poco più dell’1%, un risultato che si ripete anche nel 2011 nella corsa per la carica di sindaco di Napoli.

Nel 2012 entra in Parlamento per la prima volta, portando con sé un’immagine forte e innovativa: quella di una “scatoletta di tonno” da aprire, simbolo di trasparenza e rinnovamento. Prestissimo assume la presidenza della Commissione di Vigilanza della RAI. Rieletto nel 2018, grazie anche al sostegno di parte del centrodestra, diventa presidente della Camera dei Deputati. La sua immagine che arriva in autobus alla Camera diventa immediatamente virale, trasformandosi in meme diffusi sul web. Tuttavia, per ragioni di sicurezza legate alla sua carica istituzionale, questa esperienza dura solo un breve momento.

Il primo e il secondo governo Conte

Durante la formazione del primo governo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegna a Fico un mandato esplorativo per verificare un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Tuttavia, l’accordo si conclude con la nascita del governo Conte 1, frutto dell’intesa tra il Movimento e la Lega. Sono anni complessi per Fico, che si definisce sempre di “sinistra” e affronta le difficoltà con discrezione e senza clamore.

Il secondo governo Conte, invece, rappresenta per lui un momento di sollievo e di maggior affinità: il colore rosso della sinistra gli è più congeniale. In questo periodo intensifica la creazione di una rete di rapporti soprattutto con il Partito Democratico e Avs. A tal punto che negli ambienti politici napoletani si ironizza sul fatto che Fico goda di più apprezzamenti tra i dem locali rispetto a membri della famiglia De Luca, padre e figlio.

Il modello “campo largo” e l’esperienza a Napoli

Il primo esperimento italiano del modello politico “campo largo” si sviluppa a Giugliano. In un bar, Fico incontra Marco Sarracino e sigla un patto elettorale nel 2020. Anche se questa esperienza si conclude prematuramente con un fallimento, pone le basi per un progetto più ambizioso, con Napoli al centro dell’attenzione.

È noto che Fico nutra da sempre l’ambizione di diventare sindaco della propria città natale, ma non può candidarsi a causa del regolamento interno al Movimento e del blocco al secondo mandato. Tuttavia, si apre un laboratorio politico che vede la disponibilità di Gaetano Manfredi, ex ministro del governo Conte, a candidarsi. Alle elezioni comunali di Napoli emerge una maggioranza composita che comprende 5 Stelle, renziani e diversi ex di Forza Italia, creando una coalizione eterogenea.

Chi lo conosce bene racconta che Fico è un “incassatore” straordinario, mai sopra le righe, sempre pacato, e che spesso si lascia “sottovalutare” con consapevolezza strategica. Ma la sfida che lo attende in caso di vittoria alle prossime elezioni regionali sarà tutt’altro che semplice: si troverà infatti a confrontarsi con un Consiglio regionale dominato dai sostenitori del governatore De Luca, i quali finora non gli hanno risparmiato opposizioni e veti.

Una sua recente critica al termovalorizzatore di Acerra ha rappresentato una delle cause del blocco politico di De Luca, che sembra però attenuarsi, più per ragioni di famiglia e alleanze interne che per vere ragioni di Stato.